А будет ли развод? Предложение Яна Абрамова

Общество
27 июня 2024

«Расторжение брака будет проходить в установленном законом порядке» — сообщил прессе представитель певицы после беседы, назначенной в рамках бракоразводного процесса . Причины развода пара не комментирует.

При этом, по словам Ксении Собчак, стало известно, что бизнесмен Ян Абрамов направил жене предложение о мирном урегулировании ситуации. В нем он неоднократно упоминает о желании и готовности сделать все возможное для сохранения семьи.

Такая сумма является рекордной для российского шоу-бизнеса. Ранее пресса неоднократно отмечала щедрость супруга и его внимание к жене.

Как сообщил представитель Абрамова – обе стороны попросили суд дать время на примирение.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Си Цзиньпин: «На благо моего народа»

Мир

CGTN: Спустя пять десятилетий Китай и Малайзия ускоряют создание сообщества с общим будущим

Экономика

Прогресс и формирование завтра: конференция по глобальному запуску SUPCON 2024 в Сингапуре

Технологии

Smartee представила два десятилетия прогресса на 99-м конгрессе EOS в Афинах