А будет ли развод? Предложение Яна Абрамова

«Расторжение брака будет проходить в установленном законом порядке» — сообщил прессе представитель певицы после беседы, назначенной в рамках бракоразводного процесса . Причины развода пара не комментирует.

При этом, по словам Ксении Собчак, стало известно, что бизнесмен Ян Абрамов направил жене предложение о мирном урегулировании ситуации. В нем он неоднократно упоминает о желании и готовности сделать все возможное для сохранения семьи.

Такая сумма является рекордной для российского шоу-бизнеса. Ранее пресса неоднократно отмечала щедрость супруга и его внимание к жене.

Как сообщил представитель Абрамова – обе стороны попросили суд дать время на примирение.