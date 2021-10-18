A-PLAN и РГС Банк развивают сотрудничество на рынке госзаказа

Агрегатор финансовых услуг A-PLAN и РГС банк объявили о сотрудничестве. С сентября на цифровой платформе агрегатора A-PLAN стали доступны все виды банковских гарантий РГС Банка в сумме до 150 млн рублей. Оформление заявок клиентов происходит в онлайн-режиме по минимальному пакету документов, а принятие решения по выдаче банковской гарантии занимает от 15 минут. В рамках совместной работы партнеры планируют развивать также продукты для крупного сегмента госзаказа.

Банковские гарантии являются одним из самых популярных и доступных способов обеспечения сделок на рынке госзаказа. Банковские гарантии РГС Банка предоставляется клиентам в рамка 44-ФЗ, 223-ФЗ. Стоимость гарантий рассчитывается согласно тарификатору Банка и зависят от суммы обязательств, вида и срока гарантии.

«A-PLAN как агрегатор финансовых услуг для банков – это, прежде всего, цифровая платформа с быстрым и простым доступом к клиентам-участникам рынка госзаказа и базе агентов. Мы предоставляем нашим партнерам возможность сформировать в автоматическом режиме воронку продаж продуктов банка сразу с момента подключения к портальному решению и с учетом внутренних требований, обеспечиваем интеграцию процессов банка и IT-платформы, учитывая все требования, – отмечает Сергей Серегин, генеральный директор A-PLAN. – Именно этого от нас и ждет наш новый партнер – РГС Банк. Показатели первых недель совместных продаж демонстрируют, что клиенты оценили новый продукт».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает кредитный рейтинг «Росгосстрах Банка» как позитивный, ожидает дальнейшего усиления его рыночных позиций на фоне роста бизнеса, а также повышения операционной эффективности в 2022 году.

Компания A-PLAN (aplan.ru) – это агрегатор финансовых услуг, представляющий собой цифровую платформу с быстрым и простым доступом к финансовым ресурсам банков для участников рынка госзаказа и профессиональную команду консультантов, предлагающую эффективные решения для бизнеса разного масштаба.

Портальное решение A-PLAN позволяет банкам представлять свои продукты, а компаниям — участникам гостендеров быстро получать необходимые финансовые услуги на оптимальных условиях, выбирая из множества вариантов. Благодаря высокому уровню автоматизации оформление заявки, проверка и получение решения проходят в максимально короткий срок.

Компания работает на рынке с 2016 года, по итогам 2020 г. A-PLAN заключил порядка 1800 сделок в интересах своих клиентов на сумму более 10 млрд рублей.

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