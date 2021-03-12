A2Logistic оптимизировала складские услуги 3PL

Розничная и оптовая торговля – то, в чем довольно сложно обойтись без наличия складских помещений. И тут перед предпринимателем встает важный выбор: арендовать, построить склад самому или же заказать услугу ответственного хранения? А что, если мы скажем, что услуга 3PL от A2Logistic выгоднее всего? Давайте разберёмся, почему это так, в нашей статье!

Что такое 3PL от “A2Logistic”?

3PL (англ. “Third Party Logistic”) – это услуга по предоставлению целого комплекса услуг от адресного хранения и обработки штучного товара до управления заказами и отслеживания движения товаров.

Логистика третьего поколения, а именно услуга 3PL от A2Logistic, позволяет вашему предприятию получить широкий спектр преимуществ:

Нет необходимости тратить средства на развитие собственной транспортно-складской инфраструктуры. Не нужно заниматься организацией логистики и заказывать отдельные этапы у разных логистических компаний. Время, затрачиваемое на выполнение логистических операций, сокращается. Гарантируется качество выполнения работ в сравнении с заказом услуг в разных компаниях. Работу единственного подрядчика проще контролировать.

Содержание, обработка и сопровождение грузов различной специфики – теперь это наша задача, благодаря выполнению которой вы освобождаетесь от мыслей о том, как сохранить груз!

Нет необходимости думать об установке специального оборудования в помещении, заказе специальной техники, содержании штата сотрудников и других довольно ресурсозатратных хлопот.

Основная суть данной услуги – экономия времени и средств заказчика. Погрузка/разгрузка, обеспечение необходимых условий в помещении, выдача товара клиентам и многое другое, о чем не нужно будет переживать.

С чего начинается 3PL от A2Logistic?

Как и любой логистический процесс, 3PL имеет три этапа:

— выгрузка (ручная или же с помощью электропогрузчика);

— приём (сверка данных, контроль целостности упаковок, фиксация повреждений и т.д.);

— размещение (нумерация каждого поддона, дальнейшее размещение и хранение).

Сколько стоит?

Стоимость комплексной услуги зависит от перечня факторов:

— регион (как все мы знаем, конечная стоимость услуг может разниться в разных регионах нашей страны);

— удачное местоположение (удобства и хорошая транспортная доступность всегда добавляет в цене);

— тип склада (чем лучше оснащено помещение, чем выше ваши требования к хранению, тем выше стоимость);

— срок хранения (чем дольше хранится, тем больше нужно платить, но здесь есть плюс, так как логистический оператор может сделать скидку при размещении от определенного срока);

— объем и вес груза (здесь немного наоборот – чем больше и тяжелее груз, тем меньше придется платить за 1 куб. м.).

Рассчитать окончательную стоимость хранения вы можете, позвонив нашим менеджерам по телефону +7 (861) 293-02-93 или на сайте www.a2logistic.ru