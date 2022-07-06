Абмассадор K-Swiss Кэмерон Норри вышел в полуфинал Уимблдона

Культовый традиционный американский теннисный бренд K-Swiss объявил о том, что спонсируемый им спортсмен Кэмерон Норри вышел в полуфинальный раунд Уимблдона после победы над Давидом Гоффеном в захватывающем пятисетовом матче. Номер один среди британцев, в настоящее время занимающий 12-е место в рейтинге ATP, продолжает лучшее за свою карьеру выступление на турнирах «Большого шлема».

Норри является амбассадором K-SWISS с 2020 года. «Наше партнерство с Кэм началось три года назад. Нам понравился его стиль игры и полный контроль над всем, что происходит на корте. В прошлом году он с каждым матчем улучшал игру и обретал все больше уверенности. Начав 2021 год в восьмом десятке рейтинга, он завершил его на десятом месте. Мы продолжаем инвестировать в теннисный бизнес по всему миру, и для нас было крайне важно продлить контракт с Кэмом в качестве глобального амбассадора. Мы очень рады и гордимся тем, что Кэм будет частью команды K-Swiss до 2024 года», — заявил президент международного бренда K-Swiss Дэйв Грейндж (Dave Grange).

Для игры Норри, как и раньше, отдает предпочтение K-SWISS Ultrashot 3. Эти новые кроссовки созданы для рвущегося в бой, агрессивного и мощного теннисиста, требующего высочайшего уровня эффективности. Кроссовки Ultrashot 3 обеспечивают максимальный возврат энергии благодаря технологии межподошвы Surge 7.0, а также поддерживают неограниченное боковое перемещение за счет 360 Plantar Chassis Support и превосходное сцепление благодаря технологии Dragguard 7.0, примененной в новой прочной подошве.

Помимо обуви, Норри также играет в обновленной экипировке K-SWISS — рубашке Heritage S/S и шортах Supercharge, разработанных с использованием инновационных технологий для обеспечения максимального комфорта и функциональности. Легкие материалы с невидимыми углами и асимметричной стороной создают аэродинамический прогрессивный вид, благодаря которому классический теннисный костюм обрел новый облик.

Сегодня Норри выглядел и играл как чемпион. Кроссовки и экипировка K-SWISS, аналогичные тем, в которых сегодня играл Норри на Уимблдоне, доступны на сайте компании.