Абсолютным победителем Открытой олимпиады по программированию стал московский школьник

Уже много лет Департамент образования и науки города Москвы оказывает поддержку проведению Открытой олимпиады школьников по программированию. В первый раз данные состязания прошли 19 лет назад. Они предусматривают две стадии (отборочную и заключительную). В финал могут пробиться только участники, которые набрали определенное количество баллов на стартовой стадии. По уровню сложности задания олимпиады программистов не уступают решающему этапу ВсОШ.

Сообщается, что абсолютным победителем XV Открытой олимпиады школьников по программированию признали Антона Садовничего, который учится в московским лицее «Вторая школа». Столичные учащиеся произвели фурор в рамках минувших соревнований. Суммарно они выиграли два десятка дипломов первой степени, 19 – второй и 14 – третьей. В финал было допущено свыше четырехсот школьников, представлявших, как Россию, так и другие государства.