Аппарат Кондратьева провел контрольный осмотр ключевых объектов строительства Кубани

По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, контрольный объезд объектов, возведение которых завершается в Краснодаре в рамках реализации масштабных национальных проектов, провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В аппарате губернатора пояснили, до конца 2021 года ключевые социальные объекты Краснодара будут подготовлены к введению в эксплуатацию. Например, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в столице Кубани возводится лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы (ЛДК). По региональной инициативе «Спорт – норма жизни», которая является составной частью национального проекта «Демография», сегодня также завершается возведение самого большого на Юге России бассейнового комплекса. После сдачи объекта тут будут проводиться соревнования не только федерального, но и международного уровня.

«Для скорейшего завершения строительства и соблюдения сроков работ, в Дворец спорта и детскую краевую клиническую больницу привлечены дополнительные бригады. На спорткомплекс направили дополнительно 260 специалистов, на ЛДК – около 400 человек. Завершаем благоустройство прилегающих территорий, выполняем отделочные мероприятия. 50% оборудования для ЛДК поставлено, 25 октября начнется его монтаж и подключение. Для подачи электроэнергии и тепла оба объекта практически готовы к подведению и запуску инженерных коммуникаций», – рассказал вице-губернатор.

Он отметил, по плану строительства ЛДК, в новом диагностическом корпусе откроется ряд важных для населения отделений – станция переливания крови, модуль криоконсервации, операционный и хирургический блок, онкологическое отделение, а также медблок с противошоковой палатой.

Источник фото: kubantv.ru