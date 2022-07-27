Администрация Туапсе введет мораторий на строительство жилых объектов

Новости
27 июля 2022

В среду, 27 июля, в администрации Туапсе сообщили о том, что в городе будет введен мораторий на строительство жилых объектов. Ограничение будет действовать вплоть до согласования обновленного Генерального плана застройки. С соответствующим распоряжением выступил вице-губернатор региона Евгений Наумов по итогам рабочего визита в Туапсинский район.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что территории курортов ни в коем случае не должны бездумно застраиваться, чтобы не нарушать экосистему всего федерального субъекта. Глава региона подчеркнул, что нередко с границами поселений пересекаются земли лесного фонда. Подобные примеры отмечены в Агое, Ольгинке и Джубге. Из-за этого прилегающие к лесным массивам земли подвергаются активной застройке.

Например, курортный поселок Джубга включает земли лесного фонда сразу в нескольких зонах жилой застройки, там одновременно появилось 16 участков. В Ольгинке еще хуже – в зоне подтопления был возведен четырехэтажный фундаментальный объект.

«Мы не можем и далее наблюдать за этой ситуацией, когда вырубаются зеленые насаждения и проводится хаотичная застройка, при одновременной нехватке социальной инфраструктуры. Мораторий на новые постройки в Туапсе продлится, как минимум, до 2023 года. Он будет действовать, пока новый Генеральный план не будет утвержден администрацией Туапсе. Чтобы проверить соблюдение норм градостроительного, природоохранного и земельного законодательства, в Туапсинский район прибудет специальная комиссия», – рассказал Евгений Наумов.

Источник фото: kuban.kp.ru

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