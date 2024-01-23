Адвокат назвала главный юридический тренд в 2024 году в инфобизнесе

Экономика
23 января 2024

Елена Финогенова, адвокат, Председатель коллегии адвокатов, партнер Группы Победа, основатель Всероссийского Центра поддержки и Фонда помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации в результате развода «Давайте жить» на встрече Международного клуба Skolkovo Women Club рассказала о правовом регулировании инфобизнеса
Елена Финогенова, адвокат с более чем двадцатилетнем стажем, на встрече клуба представила другую часть своей экспертности — инфобизнес и юридические вопросы ведения бизнеса онлайн. Тема правового регулирования деятельности блогеров актуальна, особенно после громких судебных дел по привлечению к ответственности ярких их представителей. 
Елена подробно разобрала, как и почему именно сейчас такое пристальное внимание со стороны государства к ведению онлайн-бизнеса и дала рекомендации на что следует обратить внимание. В первую очередь, это налоги, оформление трудовых отношений со всеми, кто привлекается к работе, и выстраивание взаимоотношений с клиентами. Конечно, огромный блог работы информационного бизнеса это реклама, она тоже должна быть в правовом поле.
На основе этого адвокат Финогенова назвала главный юридический тренд 2024 года в инфобизнесе: обеление рынка. Это значит работа по договорам, маркировка рекламы, прозрачные доходы и расходы, а значит они должны быть реальны. 

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Художник из Санкт-Петербурга анонсировал старт арт-проекта «Библиотека»

Технологии

Hollyland выпустила легкий беспроводной петличный микрофон весом всего 9 г

Мир

Bybit CEO выступил с программной речью по BTC ETF

Экономика

ООО «Транснефть – Балтика» улучшает контроль качества нефтепродуктов