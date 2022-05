AFS запускает для девушек 150 стипендий в области точных наук по программе STEM Worldwide

В рамках межкультурных программ AFS запускает проект AFS Global STEM Accelerators: стипендию и виртуальную программу обмена. Проект разработан, чтобы предоставить 150 молодым женщинам по всему миру доступ к образованию в области устойчивого развития, точных наук (науки, техники, инженерного дела и математики) и социального воздействия.

Заявки принимаются по всему миру от девушек (в возрасте от 15 до 17,5 лет), которые готовы менять жизнь к лучшему в своих сообществах. Кроме того, AFS будет выделять специальные стипендии беженцам и девочкам из числа вынужденных переселенцев по всему миру.

спользуя иммерсивный опыт обучения, ученики ACS Global STEM Accelerators будут развивать важнейшие технические навыки, например цифровые навыки, дизайн-мышление и информационная грамотность, в сочетании с глобальными компетенциями, такими как эмоциональный интеллект, межкультурная осведомленность и командная работа. Эти ценные навыки становятся все более важными в условиях глобальной экономики и жизненно необходимы для создания устойчивого будущего.

В течение 12 недель ученики будут разрабатывать прототипы социальных эффектов и презентации, которые предлагают потенциальные решения реальных проблем с упором на устойчивое развитие. По завершении обучения стипендиаты получат сертификат Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact, который будет выдан AFS и Пенсильванским университетом, а также официальный отзыв и подтверждение от центра Penn’s Center for Social Impact Strategy. Кроме того, стипендиатов пригласят присоединиться к глобальному сообществу выпускников AFS, которое предлагает разнообразные возможности для наставничества и сетевые ресурсы.

Межкультурные программы AFS представляют собой некоммерческую глобальную сеть обмена, в основе которой лежит многолетний опыт в области образования, ориентированного на достижение конкретных результатов. «Такие навыки, как межкультурное общение, эмпатия и умение урегулировать конфликты, имеют решающее значение для нашего мира. Для создания более устойчивого будущего необходимо, чтобы все больше молодых людей стали гражданами мира», — заявил президент и генеральный директор AFS Дэниел Обст (Daniel Obst).

Программа Accelerators является частью более глобальной инициативы (AFS Global STEM Changemakers Initiative) — пятилетнего гранта, целью которого является обеспечить 5000 молодых людей по всему миру захватывающим опытом иммерсивного обучения научно-техническим дисциплинам и глобальным компетенциям, а также предоставление доступа к программам межкультурного обмена, ориентированным на устойчивое развитие. Эта инициатива реализуется AFS и финансируется компанией bp, являющейся глобальной интегрированной энергетической корпорацией. Компания bp поддерживает такие инициативы, чтобы содействовать обучению талантливых специалистов в области точных наук, которые необходимы миру для создания экологичных решений, и повысить разнообразие среди сотрудников в научно-технических областях.