Первая оплата по универсальному QR-коду от НСПК прошла в Екатеринбурге

Банковская группа Синара успешно провела первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Клиент оплатил услугу по универсальному QR-коду, а предприниматель сразу получил деньги на свой счет в Делобанке (Банковская группа Синара).

Универсальный платежный QR-код обеспечивает возможность самостоятельного выбора клиентом метода оплаты товара. С помощью нового решения покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после чего на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат — через СБП или с помощью других pay-сервисов. Также клиент может провести оплату, отсканировав универсальный QR-код через свое банковское приложение.

«Универсальный QR-код оставляет право выбора способа оплаты за покупателем – СБП, платежный сервис банка или же цифровой рубль, когда тот войдет в широкий оборот, а также создает удобные условия для банков-эмитентов, не имеющих собственной платежной pay-сервисов. Это ещё один шаг в развитии Open Finance», – отметил Виталий Копысов, директор по инновациям Банка Синара.

В свою очередь бизнес, подключив универсальный QR-код, получает единое решение, включающее разнообразные платежные сценарии, что экономит ресурсы торгово-сервисного предприятия.

Ирина Кузьмина, директор Делобанка, отмечает, что бурный рост куайринга в последние годы привёл к появлению разных инструментов оплаты, разобраться в которых покупателю практически невозможно. Универсальный код НСПК поможет бизнесу исключить неудобства при работе с разными QR-кодами, а покупатель или клиент не будет задумываться, каким способом ему платить.

«Мы уже давно предлагаем нашим клиентам куайринг как дополнительный способ оплаты услуг, который к тому же позволяет существенно экономить на комиссии. QR-код интуитивно понятен клиенту и делает прием оплаты простым и удобным», — поделилась Ольга, директор центра красоты, использующего платежные технологии Делобанка.