Агата Муцениеце рассказала о своем сотрудничестве с брендом Familia

Сеть магазинов Familia объявила о запуске рекламной кампании «Охота на бренды» при участии Агаты Муцениеце. Агата Муцениеце в рекламном ролике занимается исследованием магазинов – актриса ищет стильные решения.

Лишь переступив порог магазина, она оказывается в удивительном мире с огромным количеством товаров различных категорий, как для особых событий, так и для повседневной жизни. Главное знать, как и где искать. В Familia созданы условия для наслаждения процессом поиска, радуясь завоеванию оригинальных трофеев.

Различные медиаплатформы привлечены для продвижения рекламной кампании: соцсети, Интернет, ТВ, реклама в метро и ТЦ, наружная реклама.

Гендиректор Familia Светлана Можаева уверена, что покупатели оценят новую рекламную кампанию, и большое количество людей откроют для себя мир брендов со скидками. По ее признанию, в ходе работы Агата Муцениеце превратилась в подлинного ценителя smart-шоппинга, что гарантируют новые встречи в 2024 году.