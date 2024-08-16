Агентство «Пластилин» обучает молодых пиарщиков и педагогов   

В 2024 году эксперты коммуникационной группы компаний «Пластилин» приняли участие в нескольких полноценных образовательных программах.

Традиционно проходит работа с МГУ им. М.В. Ломоносова – на отделении Связей с общественностью в магистратуре и бакалавриате успешно читают авторский курс о персональном бренде и лидерах общественного мнения, разработанный на основе более чем 10-летней практике экспертов группы компаний «Пластилин».

«В этом году, помимо традиционного очного курса в МГУ, мы также провели апробацию программы в онлайн-формате для филиала в Ташкенте. Уверен, что у программы большое будущее, так как есть очевидные возможности для адаптации в любом национальном сегменте. Страны БРИКС и другие актуальные цели нами уже поставлены»,- заявляет один из авторов программы Павел Сорокин.

Также успешно развивается сотрудничество с московской системой образования. Корпоративный университет московского образования в этом году вместе с экспертами ГК «Пластилин» актуализировал и выпустил новые программы по профилактике и борьбе с информационными угрозами в сети Интернет, по профилактике экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде. Общее количество педагогов и специалистов, работающих с несовершеннолетними, которые проходят обучения на данных программах превысило отметку в 12 тысяч человек.

«Все наши программы развиваются по горизонтальному сетевому принципу: то есть, по каждой теме появляется все больше дружественных организаций и лидеров, которые подкрепляют и приумножают нашу экспертизу, подключаются к тем или иным блокам, делятся своими и нашими данными с аудиторией», — заявляет Алексей Самсонюк.

Среди постоянных партнеров образовательных и просветительских проектов ГК «Пластилин» — Безопасность 2.0, Медиасовет НСБ России, Общественный совет при ГУ МВД по Московской области и другие.