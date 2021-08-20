Аграрии Новороссийска оценили ущерб от непогоды в 240 млн рублей

В пятницу, 20 августа, мэр Новороссийска Игорь Дяченко вместе с главой департамента сельского хозяйства Николаем Плахотиным и вице-мэром Виктором Цыбанем посетил местные сельскохозяйственные предприятия, которые пострадали от непогоды. Первым чиновники осмотрели хозяйство «Семигорье».

Работники аграрного предприятия рассказали, что из-за ливней в сливовых садах утрачена большая часть урожая – около 20 тонн плодов. Не меньшие потери понесла животноводческая ферма и открытая кормовая база, которые дислоцируются в хуторе Семигорском. Например, вследствие залповых осадков, аграрии не успели спрятать заготовки сена, объем которых составляет 40 тонн. Ранее предполагалось, что сено пустят на корм коз, лошадей и коров в осенне-зимний период. Помимо этого, град уничтожил 40 гектаров люцерны.

«После осмотра местных аграрных предприятий, предварительно, мы посчитали, что агропромышленный комплекс муниципалитета понес ущерб в общей сумме не менее 240 миллионов рублей. Новороссийским аграриям, несомненно, мы окажем государственную поддержку. Соответствующее обращение мы уже направили в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края», – рассказал Игорь Дяченко.

Ранее стало известно, что из-за ураганов, обильных осадков и наводнений, новороссийские виноградари потеряли 20% урожая винограда. Некоторые хозяйства оценили ущерб в объеме 40% урожая. На этом фоне данные Гидрометцентра неутешительны – с 19 по 21 августа на Кубани ожидают ливни с градом и сильные порывы ветра.

Источник фото: news.myseldon.com