«АГРИСОВГАЗ» принимает участие в международной выставке «Global Fresh Market: vegetables & fruits»

8 ноября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший производитель современных тепличных комплексов в России, расскажет о строительстве современных тепличных комбинатов на международной выставке «Global Fresh Market: vegetables & fruits». Мероприятие проходит с 7 по 10 ноября 2022 г. в г. Москве. В нем принимают участие руководители и специалисты агропромышленных холдингов, сельхозпредприятий и КФХ, поставщики оборудования и технологий для овощеводства и плодоводства, инвесторы в АПК и другие участники рынка.

«Global Fresh Market: Vegetables & Fruits» — международная b2b выставка федерального масштаба, специализирующаяся на демонстрации и продвижении как самой плодоовощной продукции, так и инновационных технологий, техники, оборудования, используемых при выращивании, доработке, хранении и реализации овощей и фруктов. Организатором мероприятия является Национальный союз производителей плодов и овощей, объединяющий более 130 компаний, работающих в отрасли и производящих овощи и плоды для внутреннего рынка и поставки на экспорт. Выставка активно поддерживается органами государственной власти: мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию.

Основными темами выставки в этом году являются состояние производства плодоовощной продукции в России, а также новейшие технологии выращивания овощей и фруктов. В рамках деловой программы мероприятия выступит Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ», который расскажет о комплексном сопровождении проектов строительства тепличных комбинатов, отечественных инновационных решениях создания и управления микроклиматом тепличных хозяйств.

Также на выставке представлен стенд «АГРИСОВГАЗ». Специалисты компании расскажут о новинках производства в тепличной отрасли, а также ответят на все интересующие вопросы.

«Участие в таких выставках, как «Global Fresh Market: vegetables & fruits», важно для нашей компании, так как помогает всегда оставаться в курсе новейших тенденций развития тепличной отрасли. Кроме того, это прекрасная возможность продемонстрировать коллегам нашу инновационную разработку — микроклиматическую ячейку, которая призвана повысить производительность и эффективность тепличных комплексов в нашей стране» – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru