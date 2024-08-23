AIKO и Brunel Solar Team объявили о сотрудничестве в рамках Sasol Solar Challenge 2024

Компания AIKO, мировой технологический лидер в области солнечной энергетики, и Brunel Solar Team, известная своим техническим мастерством в гонках на солнечных электромобилях, объявили о стратегическом партнерстве в рамках Sasol Solar Challenge 2024. Это сотрудничество объединит современнейшие солнечные элементы от AIKO и передовой дизайн солнечных электромобилей от Brunel Solar Team, создавая условия для мощной синергии в одном из самых сложных в мире соревнований для техники, работающей на солнечной энергии.

AIKO и Brunel Solar Team ставят перед собой общую цель: расширить границы возможного с помощью солнечной энергии. Интегрируя высокоэффективные солнечные элементы AIKO в автомобиль Brunel Solar Team, это партнерство призвано продемонстрировать огромный потенциал технологий солнечной энергетики в условиях реальной жизни, особенно в высоко конкурентной среде, какой является гонка Sasol Solar Challenge.

«Мы воодушевлены сотрудничеством с AIKO, ставя своей задачей преодолеть наибольшее расстояние на трассе сложнейшего в мире испытания для техники, работающей на солнечной энергии. Ультрасовременные солнечные элементы AIKO вселяют в нас уверенность в том, что наш солнечный электромобиль продемонстрирует не только наивысшую эффективность, но и всю мощь сочетания инноваций и сотрудничества. Вместе мы расширяем границы возможного в области технологий солнечной энергетики», — сказал Хууб Кавелаарс (Huub Kavelaars), менеджер по партнерству и финансам Brunel Solar Team и один из четырех пилотов, участвующих в гонке.

Brunel Solar Team, работающая на базе Делфтского технического университета (TU Delft) в Нидерландах, имеет богатую историю успеха в гонках на солнечных электромобилях.

«Сотрудничество с Brunel Solar Team — это великолепная возможность для AIKO не только поддержать следующее поколение новаторов в области солнечных технологий, но и продемонстрировать реальную эффективность наших высокопроизводительных солнечных элементов. Мы верим, что это партнерство подчеркнет невероятный потенциал солнечной энергии в разработке и внедрении решений для экологически сбалансированного использования транспорта», — заявила Джессика Чжан (Jessica Zhang), директор по маркетингу компании AIKO.

Гонка Sasol Solar Challenge, проходящая в Южной Африке, является главным событием, которое привлекает лучшие команды гонщиков на солнечных электромобилях со всего мира. Перед командами стоит задача спроектировать и построить автомобили, работающие на солнечных элементах, и провести их по сложной трассе для испытания пределов инноваций и выносливости. Это не просто гонка, а площадка для демонстрации преобразующей силы солнечной энергии в глобальном масштабе.