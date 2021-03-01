Академия Минпросвещения приглашает на онлайн- семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

Академия Минпросвещения России проведет онлайн-семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» для представителей педагогических вузов и организаций дополнительного профессионального образования педагогов.

2 марта в 10:00 по московскому времени на дистанционной площадке Академии Минпросвещения пройдет семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы». На мероприятии выступят управленцы образовательных учреждений страны, эксперты Академии Минпросвещения России и другие представители образовательной сферы:

Исаак Иосифович Калина – президент ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»;

Ирина Дмитриевна Жданова – первый заместитель директора ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»;

Сергей Игоревич Богданов – ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;

Эльвира Михайловна Ребко – и.о. проректора по информационной деятельности и информационным технологиям Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;

Александр Викторович Хохлов – ректор Челябинского Института переподготовки и повышения квалификации работников образования;

Татьяна Станиславовна Горбунова – ректор Института развития образования Омской области;

Светлана Юрьевна Тренихина — ректор Института развития образования Свердловской области.

Среди основных задач семинара организаторы выделяют создание единой дискуссионной площадки, экспертного сообщества, единого научно-методического пространства сопровождения педагогов, условий для сетевого взаимодействия, а также интеграцию возможностей участников семинара по реализации и внедрению эффективных практик в области повышения квалификации и предпрофессиональной подготовки педагогов.

Семинары проводятся по вторникам раз в две недели. Участие в мероприятии бесплатное. Трансляция мероприятия доступна по ссылке.

Записи предыдущих семинаров размещены на Едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования, а также на YouTube-канале Академии.

Дополнительная информация:

Академия Минпросвещения России – подведомственное учреждение Министерства просвещения Российской Федерации и ведомственный проектный офис национального проекта «Образование».

В функции Академии входит мониторинг реализации нацпроекта «Образование», оценка достоверности, актуальности и полноты информации о достижении целевых показателей. Академия координирует деятельность единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. В её функции входит ведение единого федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования, разработка подходов к повышению квалификации руководителей, координация деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.

История Академии Минпросвещения России началась в 1927 году с открытия центральных курсов по повышению квалификации работников социального воспитания. С 1997 до 2018 год она называлась Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, с 2018 до 2020 года – Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Сегодня Академия Минпросвещения принимает активное участие в реализации государственной политики в сфере общего образования, взаимодействует с региональными командами, способствует достижению результатов, важных не только для системы образования, но и для всего общества.