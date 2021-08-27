Акция от KAMA TYRES: шиномонтаж в подарок при покупке легкогрузовых шин Viatti

С 15 августа можно получить бесплатный шиномонтаж при покупке LT-шин с посадочным диаметром от 14 дюймов из линеек Viatti Vettore Inverno и Viatti Vettore Brina, которые выпускают на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Шины Viatti отличаются особенным строением и рисунком протектора, что обеспечивает ряд преимуществ при движении по дороге в зимних условиях.

«Сезонный шиномонтаж – обязательный пункт в чек-листе по обслуживанию легковых и легкогрузовых автомобилей и не самая бюджетная статья расходов. При этом качество оказываемой услуги, как следствие – безопасность езды по зимним дорогам, напрямую зависит от профессионализма сотрудников шиномонтажной мастерской, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Автовладельцы, делая выбор в пользу покупки моделей из зимнего ассортимента Viatti, получают не только надежные и адаптированные к российским условиям эксплуатации шины, но и дополнительные преимущества, среди которых – различные акции. Так, покупателю комплекта автомобильных шин Viatti бесплатно предоставляется расширенная гарантия качества сроком на 1 календарный год с момента покупки, а также возможность бесплатного шиномонтажа. При этом вы можете быть уверены в качестве оказываемой услуги: в списке партнеров KAMA TYRES представлены только профессиональные шиномонтажные мастерские».

Особенно это актуально для шипованных шин Viatti Vettore Inverno, которые разработаны с учетом особенностей суровой зимы. Они обеспечивают стабильную управляемость и надежное передвижение легкого коммерческого транспорта, а также надежное сцепление как со льдом, так и с влажным дорожным полотном, делают ход автомобиля по дорогам плавным.

Для теплой зимы подойдут зимние нешипованные шины Viatti Vettore Brina, которые эффективно выталкивают снежную кашу и влагу из пятна контакта шины и обеспечивают курсовую устойчивость легкого коммерческого транспорта на высокоскоростных трассах.

*Полные правила акции доступны по ссылке https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/montazhvpodarok/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/