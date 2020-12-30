АКРА: кредитный рейтинг «Европлана» и облигаций компании подтвержден на уровне А+

Генеральный директор «Европлана» (актив Группы «САФМАР» российского предпринимателя Михаила Гуцериева) Александр Михайлов прокомментировал решение АКРА подтвердить кредитный рейтинг этой автолизинговой компании на уровне A+ с прогнозом «Стабильный». В агентстве напомнили, что повышение рейтинга «Европлана» состоялось в прошлом году, а в этом она смогла удержать его на столь высоком уровне. В основу решения аналитиков легли такие факторы, как устойчивость позиции компании по капиталу, высокое качество ее лизингового портфеля, а также низкая потребность в рефинансировании актуальных обязательств на горизонте двух лет.

Как напомнил Александр Михайлов, «Европлан» уже много лет является лидером отечественного автолизинга. По его словам, в компании рады, что к высоким результатам приводит то, на чем в ней делают акцент — на прозрачности, независимом подходе к решению бизнес-задач, особой корпоративной культуре и взаимовыгодном подходе к работе с клиентами, партнерами и инвесторами.