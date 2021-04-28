Активисты партии «Родина» развивают челябинской спорт

Представители отделения партии «Родина» в Челябинской области уделяют большое внимание популяризации спорта в регионе.

Председатель отделения партии «Родина» в городе Миасс, депутат местного Собрания депутатов Сергей Гаврюшкин открыл первенство по гиревому спорту. В соревнованиях, прошедших на высоком уровне, приняли участие представители всех школ города, а также опытные спортсмены.

«Мне очень приятно давать старт соревнованиям, вдвойне — от того, что посвящены они имени нашего легендарного земляка, Героя России Владимира Георгиевича Шендрика. Желаю вам получить удовольствие от сегодняшних соревнований и тоже почувствовать себя немного героями в борьбе за кубок и имя победителей городского первенства», — заявил Сергей Гаврюшкин.

Известный в Челябинской области спортсмен и активист партии «Родина» Артём Мизецкий сформировал команду для участия в чемпионате Урала среди ветеранов Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

Подопечные Мизецкого успешно выступили на соревнованиях, заняв призовые места, а также выполнили норматив мастера спорта международного класса, приблизившись к показателям мировых рекордов.