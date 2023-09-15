Александр Асафов: «Отмена России» — мэйнстримовая тема для политической повестки Запада

Политика
15 сентября 2023

«Отмена России» представляет собой мэйнстримовую тему политической повестки Запада. Такое мнение в ходе международной конференции «Современная русофобия: «культура отмены» как тоталитарный культ» высказал Александр Асафов, занимающий должность заместителя главы комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ.

Мероприятие прошло при участии известных социологов и политологов, сотрудников МИД РФ и Министерства просвещения, членов Общественной палаты РФ, представителей органов власти.

По мнению Асафова, «культура отмены» эффективно применялась как инструмент социальной обструкции, с помощью которого человек буквально вымарывается из общественной жизни. Затем с ее помощью начали решать более обширный спектр политических задач. Так, Запад использует данную технологию, чтобы уничтожать своих цивилизационных и экономических конкурентов, вычеркивать их из мировой культурно-исторической памяти, приуменьшать их роль в мировом историческом процессе, говорит Асафов.

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