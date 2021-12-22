Александр Игудин снял клип на песню Алены Ланской «Наше счастье одно на двоих»

Певица Алена Ланская 10 декабря представила публике свой клип на песню «Наше счастье одно на двоих», автором стихов которой стал прославленный поэт Михаил Гуцериев. Музыка написана Дарьей Кузнецовой, а режиссером клипа стал Александр Игудин.

Александр Игудин говорит о невероятных эмоциях, пробуждаемых в нем талантливой поэзией Михаила Гуцериева. Он называет стихи поэта настоящими, о подлинной любви, которая всегда одна на двоих, и сердце – одно на двоих. Именно этим обусловлено решение о выражении прекрасной поэзии, прекрасного чувства через игру тепла и холода.

Разумеется, история большой любви не могла не завершиться хэппи-эндом – сердечное тепло, вера в лучшее, любовь в итоге победили. По мнению Игудина, видеоклип заставит зрителей поверить в настоящее чувство.

Клип является мини-экранизацией сказки о Снежной Королеве, в образе которой и предстала перед поклонниками Алена Ланская. Певица идеально воплотила владычицу страны вечного холода с ее маской ледяного безразличия, за которой на самом деле скрывается целая буря чувств.