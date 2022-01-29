Александр Першиков рассказал о преимуществах сервиса GetRentacar.com

GetRentacar.com стал первым сервисом, внедрившим для получения скидок на аренду автомобилей искусственный интеллект. GetRentacar.com представляет собой airbnb для машин – маркетплейс по аренде автомобилей и мотоциклов у их владельцев по выгодным ценам. Благодаря внедрению анализирующих имеющиеся предложения и спрос алгоритмов клиент сервиса получает по лучшему соотношению цена-качество-скидка индивидуальный оффер с подходящим предложением. У клиентов появилась возможность выбирать авто не по заявленным ценам, как это предлагается на других сайтах аренды автомобилей, а по скидкам.

Основатель сервиса Александр Першиков рассказал, создатели GetRentacar.com перевернули модель рынка. За счет этого клиенты могут получать лучшую цену, а владельцы – сдавать свой транспорт 360 дней в году без простоев. В любой точке мира клиент получает по выгодным ценам уникальные предложения и дополнительные скидки от поставщиков. А владелец автомобиля, зарабатывая на постоянной основе, сводит к минимуму простой машины.