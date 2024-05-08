Алексей Фомин: Музыка для меня неотъемлемый способ отреагировать на все происходящее в мире

Музыкант заметил, что за последние несколько лет произошло много тяжелых событий, которые не могли не повлиять на его творчество.



Алексей Фомин признался, что несмотря на сложные времена, он всегда чувствует внутреннюю потребность выразить все свои мысли и эмоции через музыку. Он создает композиции, которые отражают его видение ситуации и олицетворяют его внутренний мир. Таким образом, музыка становится для него способом общения с окружающим миром и выражения своей точки зрения.



Композитор подчеркнул, что он верит в силу музыки как инструмента единения людей и поддержки друг друга в непростые периоды. Следовательно, он всегда делится своим творчеством с аудиторией, в надежде, что его музыкальные произведения без слов могут придать силы и поддержать в сложные времена.

Напоминаем, что недавно российский музыкант и композитор снова порадовал своих поклонников новым произведением под названием «Лабиринт».



По словам самого музыканта, этот трек является результатом его трудов и экспериментов, которые он проводил в последнее время. Он уверен, что любители его музыки оценят эту работу и найдут в ней что-то удивительное.



Директор музыкального издательства «Extraphone» поделилась, что сингл «Лабиринт» уже записан, и они с нетерпением ожидают реакции публики на этот новый трек.