Алексей Копайгородский: “Считаем важным заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, регулярно обновлять сети”

Мэр Сочи Алексей Копайгородский оценил работу городского хозяйства по решению вопросов водоснабжения и водоотведения курорта.

Специалисты водоканала отслеживают ситуацию на водоводах и коллекторах Сочи. Под контролем диспетчеров все соответствующие объекты, начиная от водозаборных комплексов и заканчивая очистными сооружениями и насосными станциями.



В городе сделан ремонт систем водоснабжения, заменены вышедшие из строя участки труб: в итоге потери воды в этом году сократились более чем на 8 миллионов кубометров. Аварийность трубопроводов, снабжающих население водой, снизилась на 6 процентов по сравнению с прошлым годом, а воодоотведения — на 1 процент, отметил Копайгородский.

Сочи сегодня в сутки получает воды на 5,2 процента больше, чем в 2022-м, а в летний период — на 5,8 процента больше.

— Мы постоянно мониторим ситуацию в коммунальном хозяйстве города, — сообщает мэр Сочи Алексей Копайгородский. — Считаем важным быстро откликаться на возникающие форс-мажорные обстоятельства в этой сфере, немедля реагировать на обращения земляков, прислушиваться к их предложением и идеям, заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, регулярно обновлять сети. Стремимся реагировать на утечки и менять изношенные участки.

Глава курорта нацелен на создание совместно с депутатами Гордумы, нормативно — правовых документов, способствующих улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг.

— Сочи — современный и постоянно развивающийся курорт, который снискал большую популярность у приезжающих к нам людей, — продолжает Алексей Копайгородский. — И мы стремимся создавать комфортные и удобные условия как для жизни горожан, так и отдыха туристов. Все коммунальные службы — на чеку, работают в штатном режиме.

И Сочи сегодня, действительно, прекрасен как летом, так и зимой.