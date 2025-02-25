Алексей Корнеев: Отели с высоким уровнем автоматизации предлагают более быстрый и удобный сервис

Технологии
25 февраля 2025

Отели с высоким уровнем автоматизации способны обеспечить своих клиентов более удобным и быстрым сервисом, гибкими тарифными планами и персонализированными услугами. Такое мнение высказал учредитель компании «Тимджет», эксперт Алексей Корнеев.

По мнению Корнеева, цифровизация способствует улучшению клиентского сервиса и уменьшению операционных издержек.

В российских и европейских отелях возможно использование многих технологий, которые активно применяются в Азии. Прежде всего, речь идет об автоматизации заселения и выезда. В настоящий момент продолжается внедрение многими иностранными отелями цифровых ресепшенов, мобильных ключей и систем бесконтактного заезда. Кроме того, востребованными могут быть роботизированные сервисы.

Российский и европейский гостиничный бизнес идет по пути постепенной адаптации технологий, которые успешно применяются в Азии. При этом важно не просто буквально заимствовать технологии, а применять их с учетом местных особенностей, считает Корнеев.

В Азии широко практикуется применение ИИ в анализе данных. Речь идет об автоматизированных рекомендациях, персонализированных предложениях и т.д. В обозримом будущем все это способно превратиться в стандарт гостиничного бизнеса.

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