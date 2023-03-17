Алексей Русских: больше 20 предприятий Ульяновской области выразили желание сотрудничать с производствами Татарстана

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Визит состоялся в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан. Гостей сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Делегация побывала в основных производственных цехах предприятия, посетила агрегатно-сборочное и покрасочное производства, цех окончательной сборки винтокрылых машин. Отдельное внимание было уделено Авиационному учебному центру КВЗ, где желающие попробовали себя в роли пилотов, совершили полет на современном тренажере вертолета Ми-38.

«Мы приехали в Казань большой делегацией. Больше 20 предприятий Ульяновской области выразили желание сотрудничать с производствами Татарстана. Казанский вертолетный завод — одно из флагманских предприятий республики, с которым у нас есть очень хорошие перспективы по промышленной кооперации. В нашем регионе есть уникальные компетенции, которые могут быть полезны для такого крупного производства», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

На КВЗ состоялось совещание, где обсуждались перспективы сотрудничества с представителями бизнес-сообщества региона.

«Мы готовы к сотрудничеству с Ульяновской областью, заинтересованы в поставках туда нашей вертолетной техники. В санавиации региона уже работает Ансат, который обеспечивает медицинскую эвакуацию пациентов, в том числе и в федеральные медицинские центры. Сегодня мы проводим планомерную работу по модернизации этого воздушного судна, улучшая его летно-технические характеристики, снижая расходы на обслуживание, что сделает Ансат еще более привлекательным для регионов. Другой успешный пример нашего сотрудничества с Ульяновской областью – работа с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех). Предприятие традиционно поставляет КВЗ свое радиоэлектронное оборудование», – отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.