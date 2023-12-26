«АльфаСтрахование — ОМС» получила престижную премию «Время инноваций»

«АльфаСтрахование — ОМС» стала обладателем межотраслевой премии «Время инноваций» в номинации «Социальная инновация года» с сервисом индивидуального сопровождения женщин во время беременности и после родов «АльфаБеби». Награждение лауреатов 2023 года состоялось в рамках XIII ежегодного Форума «Время инноваций». В этом году внимание экспертного жюри в категории «Медицина и здравоохранение» заслужили проекты с адресными подходами к клиентскому сервису.

Согласно опросам, большинство беременных женщин и мам с детьми нуждаются в содействии, чтобы вовремя попасть к профильным врачам и пройти необходимые обследования по полису ОМС. Для решения вопросов с медицинскими организациями им часто требуется индивидуальное сопровождение. Именно этим занимаются специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» в рамках сервиса «АльфаБеби». Они объясняют, какие обследования включены в полис ОМС, помогают записаться на прием и напоминают о визите через смс, подключаются при возникновении трудностей с поликлиниками и больницами, в том числе контролируют качество оказанной медпомощи. Молодым мамам сервис помогает записать малыша к докторам и на медицинские процедуры, а также вовремя пройти вакцинацию согласно национальному календарю прививок. Ведь только в первый год жизни с ребенком необходимо посетить врачей 23 раза и пройти 15 обследований.

«Забота о здоровье будущих мам и малышей — важная часть комплекса мер по улучшению демографической ситуации. Именно в этом чувствительном для общества направлении мы выстроили адресную поддержку и контроль качества медицинской помощи для беременных и мам с детьми. Сегодня сервис очень востребован, его эффективность оценили более 20 тыс. женщин», — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Ее лауреаты — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и нововведений в различных отраслях. «АльфаСтрахование — ОМС» становится обладателем премии за социально значимые проекты в области медицины в 4-й раз подряд.