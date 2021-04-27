Алгоритм выбора хостинга

Огромный выбор, который предлагается потребителю того или иного товара, – безусловное благо. Однако неискушенному заказчику бывает крайне непросто выбрать, как следствие, совершаются фатальные ошибки и неминуемо наступает разочарование. Это утверждение в полной мере касается и такого понятия как Bitrix-хостинг. Предложений множество, но на чем остановиться, непонятно.
По этой причине имеет смысл привести утрированный, упрощенный алгоритм, который поможет заказчику определиться с тем, что он желает получить.
Порядок выбора
- Необходимо четко понимать, каких размеров планируется разворачивать на подготовленной платформе проект. Если это небольшой сайт или лендинг, портал ремесленника, то однозначно будет достаточно обычного, минимального виртуального хостинга с минимумом функционала (стоимость – от 69 рублей). Однако здесь также не лишним будет предвидеть дальнейшее развитие. Возможно, планируется в короткие сроки развернуть серьезный бизнес, тогда потребуется более серьезная платформа. Ее стоимость начинается от 90 рублей. Для тяжелых интернет-гипермаркетов оптимальным решением будет использование выделенных физических серверов со стоимостью от 4,5 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, такие цены за качественный сервис – это реальные копейки.
- В идеале стоит выбирать сертифицированного представителя Битрикс. Информацию об этом обычно размещают на официальном сайте чуть ли не на самом видном месте, поскольку это серьезное маркетинговое преимущество. Потребители, безусловно, в большей степени доверяют надежным поставщикам услуг.
- Проверьте наличие тестового периода. Обычно он бывает небольшой от нескольких дней – до месяца. На самом деле, этого вполне достаточно, чтобы оценить перспективы дальнейшего сотрудничества. Кстати, неплохим приемом проверки на качество обслуживание является обращение в службу технической поддержки с каким-нибудь «детским» или некорректным вопросом. Во-первых, вы сможете посмотреть на их реакцию и профессионализм, во-вторых оцените скорость ответа. В реальной обстановке работы это может оказаться принципиально важно.
В какой стране выбрать
Сегодня хостинг 1С Битрикс представлен в подавляющем своем большинстве на территории Российской Федерации. Имеется в виду, что здесь расположены физические серверы хостеров. Но существуют предложения из ближнего и даже дальнего зарубежья. Понятно, что оптимальным решением будет использование отечественного делового партнера. И вопрос здесь даже не в патриотизме (хотя и его сбрасывать со счетов не будем). В мире стабильности нет. Сегодня ты друг, а завтра просто сосед. Зачем завязывать свой бизнес на политических противостояниях?