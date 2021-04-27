Алгоритм выбора хостинга

Огромный выбор, который предлагается потребителю того или иного товара, – безусловное благо. Однако неискушенному заказчику бывает крайне непросто выбрать, как следствие, совершаются фатальные ошибки и неминуемо наступает разочарование. Это утверждение в полной мере касается и такого понятия как Bitrix-хостинг. Предложений множество, но на чем остановиться, непонятно.

По этой причине имеет смысл привести утрированный, упрощенный алгоритм, который поможет заказчику определиться с тем, что он желает получить.

Порядок выбора

Необходимо четко понимать, каких размеров планируется разворачивать на подготовленной платформе проект. Если это небольшой сайт или лендинг, портал ремесленника, то однозначно будет достаточно обычного, минимального виртуального хостинга с минимумом функционала (стоимость – от 69 рублей). Однако здесь также не лишним будет предвидеть дальнейшее развитие. Возможно, планируется в короткие сроки развернуть серьезный бизнес, тогда потребуется более серьезная платформа. Ее стоимость начинается от 90 рублей. Для тяжелых интернет-гипермаркетов оптимальным решением будет использование выделенных физических серверов со стоимостью от 4,5 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, такие цены за качественный сервис – это реальные копейки. В идеале стоит выбирать сертифицированного представителя Битрикс. Информацию об этом обычно размещают на официальном сайте чуть ли не на самом видном месте, поскольку это серьезное маркетинговое преимущество. Потребители, безусловно, в большей степени доверяют надежным поставщикам услуг. Проверьте наличие тестового периода. Обычно он бывает небольшой от нескольких дней – до месяца. На самом деле, этого вполне достаточно, чтобы оценить перспективы дальнейшего сотрудничества. Кстати, неплохим приемом проверки на качество обслуживание является обращение в службу технической поддержки с каким-нибудь «детским» или некорректным вопросом. Во-первых, вы сможете посмотреть на их реакцию и профессионализм, во-вторых оцените скорость ответа. В реальной обстановке работы это может оказаться принципиально важно.

В какой стране выбрать

Сегодня хостинг 1С Битрикс представлен в подавляющем своем большинстве на территории Российской Федерации. Имеется в виду, что здесь расположены физические серверы хостеров. Но существуют предложения из ближнего и даже дальнего зарубежья. Понятно, что оптимальным решением будет использование отечественного делового партнера. И вопрос здесь даже не в патриотизме (хотя и его сбрасывать со счетов не будем). В мире стабильности нет. Сегодня ты друг, а завтра просто сосед. Зачем завязывать свой бизнес на политических противостояниях?