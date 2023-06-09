Allwyn объявил о начале сотрудничества с престижной Велогонкой Мира

Allwyn, ведущий многонациональный оператор лотерей, объявил о начале сотрудничества с Велогонкой Мира (или «Zavod Miru») — престижной велосипедной гонкой для людей не старше 23 лет, которая будет проходить в Чешской Республике с 8 по 11 июня 2023 года.

Allwyn обеспечит международное присутствие и ресурсы для поддержки международной экспансии гонки, ускорения ее развития и изменения жизни еще большего количества людей к лучшему.

Велогонка Мира имеет давнюю историю как одна из самых инклюзивных и престижных велосипедных гонок в мире. Изначальной целью велогонки, впервые проведенной в 1948 году, было содействие мирному сотрудничеству в Центральной Европе после окончания Второй мировой войны и ослабление напряженности в условиях холодной войны.

Павел Турек (Pavel Turek), руководитель отдела глобального брендинга, корпоративных коммуникаций и КСО компании Allwyn, заявил следующее:

«Компания Allwyn с нетерпением ждет возможности понаблюдать за развитием событий Велогонки Мира в этом году. Это необычайное событие проходит в прекрасных горах Есеники с участием 22 национальных команд со всего мира. Гонка имеет богатую историю и по праву считается одной из самых инклюзивных и престижных велогонок в мире.

Как и другие этапы Кубка наций, она способствует развитию лучших молодых талантов в велоспорте и предоставляет многим людям возможность продемонстрировать свое мастерство и осуществить мечты. Однако, что отличает Велогонку Мира от других соревнований, так это наследие доброй воли и сотрудничества, и мы верим в ее способность нести вдохновение и преображать жизни. Мы рады быть частью этой традиции».