Американская телевещательная компания WQED использует хранилище Infortrend

Ведущий в своей отрасли производитель корпоративных хранилищ Infortrend Technology, Inc. объявил о том, что компания WQED, известная американская телевещательная компания, использовала унифицированное корпоративное решение для хранения данных EonStor GS для повышения эффективности своих процессов постпроизводства медиа контента для телевизионного вещания.

Компания WQED, основанная в 1954 и имеющая штаб-квартиру в Питтсбурге, является одной из ведущих спонсируемоей местным населением телевизионных компаний и специализируется на постпроизводстве медиа и общественном телевещании. Для растущего объема контента, т. е. образовательных, культурных и развлекательных программ, а также для постпроизводства медиа, им требовалось решение для хранения данных с высокой емкостью и высокой производительностью. Существующее хранилище не удовлетворяло потребностям компании ни по пропускной способности, ни по емкости, что приводило к затруднениям в воспроизведении видео, неспособности своевременно ускорять, редактировать и кодировать видео, что значительно замедляло проекты компании. Кроме того, устаревшее хранилище требовало частого технического обслуживания, что требовало много времени и усилий у отдела ИТ-поддержки.

С помощью партнера Infortrend, компании Intelligent Technology, WQED, модернизировала свое оборудование до унифицированного хранилища EonStor GS 4060, функционирующего в среде 100GbE. Он совместим с кодирующим сервером потокового вещания и 14 рабочими станциями редактирования медиафайлов, оснащенными высокопроизводительными процессорами Intel и работающими с программами Adobe Creative Cloud. Решение для хранения данных обеспечивает емкость хранилища 1 ПБ в форм-факторе 4U и предоставляет производительность чтения 10 ГБ/с и записи 5,5 ГБ/с для обеспечения бесперебойных процессов обработки медиа контента.

«Мы рады видеть, что компания WQED TV успешно интегрировала унифицированное решение для хранения данных Infortend EonStor GS 4060, решающее проблемы рабочих процессов медиапроизводства и телевещания. Для Intel было большим удовольствием работать с Infortrend над разработкой серии решений для хранения данных EonStor GS на базе процессора Intel® Xeon®, обеспечивающего превосходную производительность для ускорения приложений обработки контента для индустрии медиа и развлечений», — заявил Джейсон Зиллер (Jason Ziller), генеральный менеджер подразделения клиентских подключений корпорации Intel.

Для хранения растущего объема видеоматериалов GS предлагает опции масштабирования: компания может масштабировать систему горизонтально с новым хранилищем GS и вертикально — с помощью корпусов расширения JBOD. Кроме того, хранилище имеет резервную конструкцию аппаратуры, обеспечивая высокую доступность и минимальное время простоя. Все компоненты являются модульными и могут быть заменены без остановки системы, что обеспечивает простоту технического обслуживания. ИТ-специалисты могут контролировать систему GS через интуитивно понятный интерфейс управления EonOne.

«Поскольку наша компания является клиентом компании Infortrend уже на протяжении многих лет, модернизация существующего хранилища для телевещания до решения Infortrend стала естественным выбором. Мы чрезвычайно довольны стабильностью и стоимостью их решений для хранения данных», — заявил исполнительный директор отдела по инженерным вопросам компании WQED Пол Байерс (Paul Byers).