Амира: «Творчество – величайший в существовании бунт»

Композитор Амира рассказала о своём творчестве, источниках вдохновения и поделилась планами на 2021 год.

— С чего начался Ваш путь в написании музыкальных произведений? Что подтолкнуло Вас на это направление? Ведь как мы знаем, по образованию Вы финансист, а это очень разные направления.

— Можно сказать, что мой творческий путь начался ещё в детстве в музыкальной школе. Ещё на уроках сольфеджио начали зарождаться мои мелодии. А когда я стала разбираться в гармониях, так тут вообще меня было абсолютно не остановить. Затем Высшее заведение. И чуток меньше времени оставалось на создание музыки. Но, тем не менее музыка всегда меня сопровождала. И вот однажды Вселенная снова погрузила меня в это приключение. За что очень благодарна. Относительно того, что финансы и музыка — параллельные миры, абсолютно согласна. Но, скажу по секрету, математика повсюду. И в музыке тоже она есть. Поэтому не настолько это параллельные миры. Точки соприкосновения все же присутствуют.

— Вы занимаетесь любимым делом — музыкой, сочинением и даже исполнением песен. Можете ли Вы назвать себя счастливым человеком? Что именно делает Вас счастливой?

— Я могу сказать точно я абсолютно счастливый человек. Счастье не зависит не от чего.

Счастье не зависит от того, что вы имеете или чего у вас нет. Счастье зависит от того, кем вы являетесь. Хотя вы можете собрать множество вещей, они могут усилить только ваше беспокойство, ваши неприятности, но счастье этим не усилить. Несчастье определённо с ними усилится, но они не имеют никакого отношения к увеличению вашего счастья.

Я не говорю, что нужно отрекаться от вещей, убегать из дома и отказываться от бизнеса. Нет, не поймите моё утверждение превратно. То, что есть, хорошо. Ничего не произойдёт ни при отбрасывании и убегании от него, ни при цеплянии за него. Оставайтесь там, где вы есть, но начни те поиск внутри. Уже было сделано достаточно внешнего исследования, теперь иди те внутрь. Теперь познайте себя, в этом познании вы достигнете всего. Все желания исполнятся немедленно.

— На какой музыке выросли именно Вы? Как думаете, почему так быстро меняются вкусовые предпочтения современных слушателей?

— Я слушала и слушаю абсолютно разную музыку. Никогда не придерживалась никакого определённого направления. Нравится всё, что резонирует в моём сердце и душе. Сейчас очень много направлений в музыкальной культуре. Это не плохо и не хорошо. Это так как есть.

— Кто Ваши любимые композиторы, поэты? Кого бы Вы могли выделить, среди многомиллионных кумиров?

— Среди классиков — люблю Рахманинова. А также Энио Мориконе, Янни — это вообще мой любимый композитор.

— Слушаете ли Вы песни, которые сейчас находятся в топ-чартах? А кого сможете выделить из, так называемых, фрешменов?

— Слушаю. Но не могу сказать, что нравится всё. Хотя это тоже определённое направление и культура. Не могу абсолютно никого выделить. Для меня это абсолютно одинаковые исполнители и абсолютно похожая музыка.

— У творческих людей рано или поздно случается кризис, подскажите, какие методы поиска вдохновения и новых порывов для написания музыки у Вас?

— Очень просто быть всегда в умиротворении. Если вы в мире с существованием, если вы в мире с собой, тогда ничто не сможет вас потревожить, ничто не собьёт вас с пути.

Если же человек является последователем, будучи имитатором, он точно потеряет покой своего существа, потому что будет пытаться быть кем-то другим, кем он НИКОГДА не будет.

Поэтому сейчас очень много людей, которые мучаются и находятся в смятении. Они так и остаются расколотыми. Большинство сейчас носятся от одного безумия к другому. И поэтому жизнь становится кошмаром. Я же стараюсь быть собой. У меня никогда не бывает кризисов. Кризис внутри нас. И покой тоже внутри нас. Нет никаких методов поиска вдохновения. Навести порядок в душе — это единственный способ

— А как Вы пишете музыку? Как происходит этот процесс от и до?

— Процесс написания музыки, и я говорю именно о музыке, а не о наборе определённых аккордов в рамках квадрата, довольно длительный процесс. Сначала приходит основная мелодия, затем рождаются партии инструментов, которые отрабатываются в результате встреч с моими музыкантами, ну а затем готовую композицию записываем в студии. Для меня лично — это самый хороший путь в создании качественной композиции.

— Любое творчество — это либо ощущение и понимание мира, либо себя самого. Чем Вы больше вдохновляетесь: своими внутренними чувствами или внешними?

— Творчество – величайший в существовании бунт. Если хочешь быть творческим, тогда придётся избавиться от всей обусловленности; иначе творчество будет не более чем копированием, просто копией под копирку. Быть творческим возможно только если человек – индивидуальность; невозможно творить, оставаясь частью психологии толпы.

Творец не может следовать проторённому пути. Он должен найти собственный путь, прорубаясь сквозь джунгли жизни. Он должен идти один; он должен вырваться из коллективного ума, из плебейской психологии. Коллективный ум — это самый низкоразвитый ум в мире. И это уже давно доказано. Поэтому я, скорее всего, отвечу так на этот вопрос. Моё вдохновение — это стук моего сердца, это уход от всего того, что обычно и общепринято. Поэтому могу с уверенностью сказать, что мои внутренние чувства — это мой компас в творчестве.

— Как Вы считаете, возможно ли автору правдоподобно передать песней какое-либо чувство (любовь, ненависть и прочие), если сам он его в жизни никогда не испытывал? Ведь эти случаи достаточно часто встречаются

— Я могу почти с уверенностью заявить, что с чувствами столкнулся абсолютно любой человек. Уже в утробе матери, малыш испытывает разную гамму чувств. А творческий человек — это вообще радуга настроений и чувств. Поэтому нет творчества без переживаний и ощущений. Это на кончиках пальцев.

— Какие цели Вы поставили на 2021 год в музыкальном направлении?

— Мне очень нравится слово цель. Никогда не планирую. Но цели ставлю всегда. Цели — пережить новые эмоции, в результате которых появится много новых композиций. Других нет. Получать удовольствие от каждого мгновения и каждого дня — это очень грандиозная цель, к которой приближаются лишь единицы.