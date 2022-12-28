Аналитики АПЭК представили топ-50 политконсультантов России

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг российских политконсультантов в 2022 году. Каждый участник оценивался по 5-балльной шкале по четырем критериям, а оценки суммировались.

Одним из критериев был уровень известности в профессиональном сообществе, в элитной среде, в профильных медиа. Еще один важный критерий – наличие ресурсов, которые находятся под контролем участника, и их размер.

Также фигурантов делили на два типа. Одни принадлежат к типу «игроки» (профессионалы, которые способны к сохранению баланса между разными группами и могут поддерживать контакт с любым клиентом), другие – к типу «сервисные» (прямо связанные с определенной группой или входящие в нее).

Еще один важный показатель, является ли работа политконсультантом основным бизнесом или это случайный приработок.

Звание лучшего федерального политконсультанта в итоге досталось Андрею Гнатюку. Также в топ-5 включены Сергей Михайлов, Константин Костин, Григорий Казанков и Сергей Зверев. Кроме того, в двадцатку лучших АПЭК включило Фирдуса Алиева, Владимира Табака, Алексея Гореславского, Алексея Комиссарова, Валерия Федорова, Вартана Саркисова, Дмитрия Орлова, Олега Карпилова, Алексея Чеснакова, Глеба Кузнецова, Алексея Чадаева, Евгения Минченко, Илью Гращенкова, Михаила Виноградова, Петра Быстрова.