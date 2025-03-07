Анализ экспертов Atomic Capital: зарубежные компании готовы возвращаться в Россию

В последние месяцы все больше международных компаний, ранее покинувших российский рынок, пересматривают свою стратегию и анализируют возможность возобновления деятельности в стране. По данным отраслевых исследований, более 300 западных брендов уже приняли решение о возвращении.

В условиях этой динамики Atomic Capital, один из ведущих российских консультантов в сфере M&A, разрабатывает комплексные решения как для возобновления присутствия иностранных компаний на российском рынке, так и для организации структурированного выхода путем продажи активов надежным инвесторам.

Меняется ли вектор? Западные компании переоценивают свою стратегию

Генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев отмечает, что почти три года ограничений и геополитических изменений привели к переоценке рисков и возможностей, что влечет за собой возобновление интереса международного бизнеса к России.

«Уход западных компаний в 2022 году создал пространство для новых игроков, однако Россия остается одним из крупнейших рынков с устойчивым потребительским спросом. В результате многие компании пересматривают свое решение и ищут пути адаптации к изменившейся реальности», — комментирует Зайцев.

Среди секторов, в которых зафиксирован наибольший интерес к возвращению, — розничная торговля, FMCG, индустрия моды, технологии и финансовые услуги. Кроме того, ряд международных платежных систем рассматривает возможность возобновления операций в России.

Выход с российского рынка: структурированные решения и взвешенный подход

Параллельно с этим ряд иностранных компаний продолжает процесс сворачивания деятельности в России, стремясь минимизировать операционные и финансовые издержки. Atomic Capital оказывает поддержку таким компаниям, разрабатывая эффективные стратегии выхода, включая поиск профильных инвесторов и проведение сделок по продаже активов.

«Принятие решения об уходе с рынка требует детального анализа и взвешенного подхода. Компаниям важно не только определить стратегию передачи активов, но и обеспечить соответствие сделок юридическим, финансовым и регуляторным требованиям. Наша задача — помочь клиентам пройти этот процесс с максимальной прозрачностью и предсказуемостью», — подчеркивает генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев.

За последние два года российский рынок претерпел значительные изменения: были выстроены новые логистические маршруты, адаптированы платежные механизмы, сформированы локальные альтернативы в ключевых отраслях. В этой новой среде международные компании должны учитывать изменившиеся условия при принятии решений о дальнейшем присутствии или выходе из страны.