Анатолий Попов обозначил шесть ключевых вызовов, стоящих перед российской электроэнергетикой

Сбер провёл бизнес-завтрак о развитии энергетики на Российской энергетической неделе.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов стал модератором бизнес-завтрака «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» на Российской энергетической неделе — 2023.

Вначале Анатолий Попов представил доклад о состоянии российской энергетики. Он отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 млн человек. Отечественная энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Россия была, есть и будет местом с самой дешёвой электроэнергией в мире. И это должно быть стимулом для развития экономики страны. Даже несмотря на падение ВВП в прошлом году, потребление энергии осталось в положительной зоне. Это показывает, что отрасль гораздо менее волатильна, чем экономика в целом, и является демпфирующим фактором для её развития».

Одно из ключевых конкурентных преимуществ российской энергетики — низкие цены на энергию как для промышленности, так и для населения. Отечественная энергия в разы дешевле западной. Кроме того, российская энергетика хорошо сбалансирована по способам генерации: 20% — атомная энергия, 19% — гидроэнергия, 48% — газ и 13% — уголь.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сейчас перед отраслью стоит шесть ключевых вызовов. Это реализация инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей, поиск баланса между надёжностью и эффективностью оборудования, дальнейшая интеграция рыночных механизмов, выбор приоритетов разработки эффективного механизма поддержки технологий, а также переосмысление вопроса оптимальных распределений расходов между регуляторами, генераторами и потребителями».

Главным вызовом для российской энергетики участники дискуссии назвали достижение технологического суверенитета — этот вариант выбрали 45%. Далее идут модернизация текущей инфраструктуры (33%), строительство новой инфраструктуры (15%), сдерживание роста тарифов на электроэнергию (5%), энергопереход к низкоуглеродной генерации (3%).

На мероприятии выступили представители органов власти, руководители энергетических предприятий и общественных организаций. Это заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс, операционный директор EN+ Михаил Хардиков, заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО РусГидро Сергей Теребулин, член правления, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский, председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии», член правления ПАО «ИнтерРАО» Александра Панина, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков, генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв, председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество потребителей энергии», директор по энергетике и ресурсообеспечению ООО «СИБУР» Владимир Тупикин, председатель правления ассоциации «НП «Совет рынка» Максим Быстров.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. Мероприятие традиционно проходит с участием представителей федеральных органов власти, руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли, отраслевых организаций и СМИ.

В этом году форум проходит в 6-й раз с участием более 2500 гостей из более чем 50 стран и территорий. Центральная тема РЭН-2023 — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». В деловую программу вошли более 30 мероприятий в четырёх тематических блоках: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

Сбер — титульный партнёр РЭН.