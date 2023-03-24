Анатомия гнева: психолог и эзотерик Юлия Ивлиева рассказала, почему не стоит бояться раздражения и о чем оно может сигнализировать

У каждого из нас бывают моменты, когда мы испытываем злость, ярость в адрес других людей. В одних случаях это объяснимо — к примеру, проезжающая мимо машина обдала фонтаном грязных брызг новое светлое пальто. Но как понять, почему гнев сдавил горло в, казалось бы, совсем не располагающей к этому ситуации, и нормально ли ощущать его по отношению к близким? Юлия Ивлиева — психолог, эзотерик, автор образовательных программ, рассказывает, как верно истолковать свои чувства.

Гнев и раздражение, по словам специалиста — на деле хорошие эмоции. Люди, которые боятся их, чаще всего опасаются, что будут отвергнуты, не поняты, восприняты окружающими с негативом после подобного всплеска чувств. Но гнев ни в коем случае не нужно стигматизировать, подавлять — это важный сигнал.

«Личные границы есть у каждого человека, но многие не ощущают, где заканчиваются их собственные и начинаются чужие. Одни даже не подозревают о существовании такого пространства у себя, домочадцев, коллег. Другие, напротив, скрупулезно блюдут как свои границы, так и окружающих. Гнев и раздражение здесь подобны красной лампочке на приборной панели автомобиля — сигнализируют о том, что на вашей территории находится чужак», — поясняет психолог и эзотерик Юлия Ивлиева.

Личные границы могут быть разными — интересы, время, собственная комната, вещи. Например, игрушки у малыша. Когда мама, папа или чужая бабушка просит поделиться любимой куклой или машиной с другими детьми, на деле происходит жесткое вторжение на личную территорию ребенка. И он имеет полное право ничем и ни с кем не делиться. У взрослых происходит то же самое. Нормально испытывать агрессию, когда родные без спроса переставляют предметы на вашем столе, заходят в кабинет без стука.

«Неважно, осознаете ли вы собственные личные границы. Главное — вы можете почувствовать, что они нарушены, благодаря чувству раздражения или подступающего гнева. Многие, не понимая принципа работы этого механизма, пытаются задавить, спрятать, игнорировать свой гнев, опасаясь общественного порицания, ссоры с близкими или партнером. Здесь важно не загонять себя в клетку, а уяснить, что происходящее — нормальная реакция на чужого человека в вашем пространстве», — утверждает Юлия Ивлиева, психолог и эзотерик.

Чуждым элементом, по словам специалиста, может быть кто угодно. Даже собственный ребенок: если он не дает вам спать, есть и уединиться в туалете, то подступающая волна раздражения — естественна. Да, малыш испытывает к вам самые лучшие чувства, хочет обнять, поиграть, пообщаться с близким человеком. Но если ресурсы истощены и требуется передышка — вы ощутите злость. Её нужно не бояться, а воспринять как сигнал о том, что настало время отстроить личные границы с окружающими. Например, нежно, но настойчиво объяснить ребенку, что сейчас вам нужно остаться в одиночестве и «зарядить батарейку», как игрушечному зайцу. Так вы воспитаете в чаде эмпатию, расслабитесь, и одновременно не будете чувствовать себя худшим в мире родителем. Источник https://www.paparazzi.ru/blogs/FedorBikov/532470/