Андрей Бугров: «Мы не просто финансируем, а даем возможность создавать добавленную стоимость»

Председатель совета директоров «Норникеля» рассказал о политике компании по взаимодействию с КМНС.

В Мурманске начал работу форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов». В его работе принимают участие свыше 200 представителей федеральных и региональных органов власти, крупного бизнеса, науки, ассоциаций и объединений жителей Севера.

— Регион для проведения форума был выбран не случайно. Мурманская область, с одной стороны – регион, где проживают коренные малочисленные народы, в первую очередь, саамы. С другой стороны, это регион, который активно развивается нашими ресурсодобывающими компаниями. Важно сохранить тот баланс, который на сегодня есть. Нужно сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов, с одной стороны, смогли сохранить свои традиции, культуру, обычаи, образ жизни, с другой стороны, развивалась экономика региона (а на сегодняшний день это проекты глобальные, они важны для всей страны). И вот мы здесь собрались, чтобы может быть, выработать новые подходы, может, доработать те подходы, которые есть в других регионах, — сказал Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Об опыте работы в других субъектах Российской Федерации рассказали представители Якутии, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и других северных регионов. В дискуссиях положительную оценку нашли практики, используемые «Норникелем» в регионах своего присутствия, в первую очередь на Таймыре.

— Все наши партнерские программы направлены именно на социально-экономическое развитие коренных народов. Мы не просто финансируем, а даем возможность создавать добавленную стоимость продукции при хозяйственной деятельности. Также очень важно уделять внимание в приоритетном порядке развитию человеческого капитала – языку, культуре, ремеслу коренных народов, — рассказал председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров.

По словам Андрея Бугрова, приоритет имеют проекты с потенциальным экономическим эффектом для развития традиционных форм хозяйствования. Так, компания создает условия для интеграции природопользования коренных народов в современную экономику. Это и строительство цехов по переработке туш дикого северного оленя, рыбы, дикоросов, и создание базы для хранения продукции оленеводов и охотников в поселке Волочанка.

Также «Норникель» организовал научно-исследовательские работы по оценке оленеемкости пастбищ на территории Усть-Авамской тундры, постановке на учет рыбных ресурсов озера Пясино. Отдельное направление – развитие эко- и этнотуризма.

Завтра форум продолжит свою работу. Его организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство иностранных дел России, а также компания «Норникель». Форум – часть Плана председательства России в Арктическом совете.