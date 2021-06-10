Андрей Ковалев предложил альтернативу обучению у инфомошенников

Общественный деятель Андрей Ковалев предложил студентам активнее участвовать в стажировках и практической деятельности. Он считает, что молодым людям нужно проявлять настойчивость в поиске мест для обучения практическим навыкам работы.

Студенты могут направлять свои данные для участия в стажировке или практике по профилю своего обучения в компании, которые им подходят через сайты поиска персонала, администрацию учебных заведения, либо напрямую в отделы кадров компаний. «Это отличная альтернатива различным сомнительным курсам и тренингам, где быть специалистами и бизнесменами учат никогда бизнесом и этими специальностями не занимавшиеся – по сути инфомошенники. Хотите заняться бизнесом – станьте профессионалом в этой сфере», – считает Андрей Ковалев.

«Трудолюбивые люди – это проводники экономического роста. Не «жадность предпринимателей», не чьи-то интересы, не какие-то макро- или микроэкномические показатели, а именно наши люди, в особенности, молодые, умные, которых у нас много и для всех них нужна работа. Мы, бизнесмены, общественники, а также государственные деятели должны помнить об этом», – говорит Ковалев.

Андрей Ковалев разместил ссылку https://www.ecooffice.ru/contacts для направления анкет студентами учебных заведений различных направлений.

Справка: Андрей Ковалев – общественный деятель, успешный бизнесмен, владелец коммерческой недвижимости и ряда других активов.