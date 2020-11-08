Андрей Зинин рассказал о пользе ресурса «Учитель на замену»

В настоящее время в базе московского образовательного онлайн-ресурса «Учитель на замену» содержится порядка 1400 анкет кандидатов. Как напомнил директор ГМЦ столичного Департамента образования и науки Андрей Зинин, этот портал позволяет директорам школ мегаполиса легко отыскать подходящего специалиста на замену временно отсутствующему основному работнику. Причем, искать можно и учителей-предметников, и ассистентов для выполнения различных образовательных задач. Как добавил эксперт, в настоящее время чаще всего директора школ российской столицы ищут преподавателей английского и русского языков, литературы, математики, алгебры и геометрии.

Напомним, что идея по запуску проекта «Учитель на замену» появилась в декабре прошлого года, а в январе нынешнего года доступ к его ресурсам был предоставлен директорам школ Москвы. Сервис функционировал до того момента, как московские учреждения образования перешли на «удаленку». Его повторный запуск состоялся в середине октября, — рассказал Андрей Зинин.