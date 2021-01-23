Аня Рысь: «Иногда надо просто встать с дивана, присесть 30 раз, включить голову и начать действовать»

Жестко, но эффективно. Именно так можно охарактеризовать стиль ее работы. Она открывает глаза своим клиентам на многие проблемы и помогает начать все с чистого листа. О том, как ей это удается мы поговорили с коучем Аней Рысь (в инстаграме @anyarys777)

Расскажите, на чем Вы специализируетесь?

Вправляю мозги (улыбается). Знаете, бывает такой вывих мозгов, и иногда просто достаточно одного слова, чтобы они встали на место. Если Вы повредили руку, например, нужен травматолог или хирург, который сможет устранить смещение, вправить конечность. Конечно, может быть сначала немного больно, но потом все проходит, забывается и продолжается волшебная жизнь. То же самое происходит с головой. Даже после одной консультации у человека мозги могут встать на место, меняется мировоззрение, внутренние программы, и соответственно налаживается личная жизнь и карьера.

А какие люди к Вам чаще всего обращаются за помощью?

Около 99% моих клиентов — это женщины в возрасте 30+ С одной стороны, они уже достаточно опытные, у них за плечами был брак или какие-то отношения, с другой стороны, некоторых важных вещей они еще не понимают, поэтому и не могут стать счастливыми в любви и успешными.

Я провела уже более 10 тысяч консультаций и, к сожалению, вижу, что многие девушки не любят себя, не ценят, идут на поводу у мужчин, забывая о своих чувствах и интересах, но я помогаю им расставить приоритеты правильно.

А в чем особенность Вашего подхода? Почему женщины должны обращаться именно к Вам?

Вообще никто никому ничего не должен. Но ко мне приходят те, кто готов к трансформациям, кто трезво осознает свои проблемы. Только если женщина внутренне настроена на изменения, я смогу ей помочь. Я не играю в такие игры, как 18 сеансов терапии, когда клиент постоянно приходит, рассказывает о проблемах, но ничего не делает, потому что получает от своих «бед» вторичную «выгоду». Думаю, от такой работы пользы никакой нет. А у меня нет цели просто «разводить» клиентов на дополнительные деньги за консультации. Мне приятно видеть результат своей работы. Вообще я больше практик, чем теоретик, поэтому делюсь своим опытом, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Иначе мне неинтересно. А, грубо говоря, целовать клиентов в зад, потакать их слабостям — это не ко мне (смеется)

Вы не только эксперт в психологии, но и писатель. Расскажите подробнее о Вашей книге

Моя книга имеет очень «говорящее» название — «Для тех, кто в жопе». Она для женщин, которые в какой-то момент потеряли себя, перестали себя чувствовать красивой, уверенной, достойной, сексуальной. Для тех, кто попал в тупиковую ситуацию, испытывает боль, отчаяние, депрессию. Для тех, кто пережил потерю близких, развод, столкнулся с проблемами со здоровьем или работой. Эта книга дает подсказки, как жить дальше. Многие мои клиенты используют ее как оракул, т.е. ежедневно открывают с каким-то запросом и получают ответ. Кстати, я тоже люблю использовать ее в таком формате.

А что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

То, что благодаря мне судьбы людей меняются, им удается наладить личную жизнь, добиться хороших финансовых результатов, стать счастливее. И я получаю огромное количество благодарных отзывов и писем. Для меня это очень ценно. Я понимаю, что моя жизнь проходит не зря.

Какими своими достижениям Вы больше всего гордитесь?

Я горжусь своими тремя детьми, семьей, любимым мужем и тем, что я максимально реализована на сегодняшний день, достигла всех своих целей, всех своих желаний. Сегодня я живу на том уровне, на котором всегда хотела, но продолжаю стремиться к большему.

А какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

На данный момент я пишу еще две книги. Для меня очень важно завершить их и выпустить свет. Я надеюсь, что они тоже получат позитивный отклик от читателей и помогут им осуществить все свои желания и наслаждаться каждым днем.