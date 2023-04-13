Анна Симонова: «Чтобы стать успешным дизайнером интерьера, надо постоянно учиться и … полюбить себя!»

Она настоящая королева дизайна интерьера. И помогает начинающим специалистам стать востребованными профессионалами. О том, как сделать головокружительную карьеру и зачем нужен марафон «Поверь в себя 4.0», мы поговорили с основателем и руководителем онлайн-академии RAD ACADEMY, создателем мирового сообщества для дизайнеров RAD COMMUNITY и фонда помощи RAD PLANET, спикером, победителем международной премии Successful Ladies Awards Анной Симоновой.

Анна, Вы уже на протяжении 5 лет успешно обучаете молодых дизайнеров. Почему, помимо стандартных курсов, Вы решили сделать марафон?

26 апреля у нас будет уже четвертый поток марафона. Изначально идея такого «легкого» формата пришла мне в 2019 году. Задача была — помочь познакомиться с профессией и дать импульс к дальнейшему профессиональному развитию. Мне хотелось с одной стороны, сделать этот продукт максимально результативным, как наши интенсивны и длительные программы, с другой стороны — простым. Думаю, у нас это получилось. Кроме того, всех участников ждут ценные подарки. В этом году наш призовой фонд — миллион рублей!

Кому больше подходит этот марафон?

Он будет полезен и начинающим дизайнерам, и более опытным. Те, кто только стартует в профессии, получит основу, определится, подходит им она или нет. А люди, у которых уже была практика в этой сфере, смогут повысить свой уровень и поработать с престижными проектами в Москве и Дубае. Мы специально сделали так, что ученики разных уровней вместе проходят программу. Начинающие специалисты видят работы более опытных, вырабатывают насмотренность, а «продолжающие» изучают проекты «новичков» со свежим и смелым подходом. В результате происходит отличный обмен опытом и заряд энергией.

А как Вы выбирали спикеров?

Крутая команда — это наша гордость! У нас преподает большее 100 наставников со всего мира. В нашей Академии есть своя методика обучения, которая вобрала в себя лучшее из российского и европейского подхода. Во-первых, мы даем самые важные знания в профессии — о развитии креативности, рисовании и проектировании объектов, улучшении планировки, декорировании пространства, сочетании форм, цветов и фактур, современных инструментах работы дизайнера, психологии общения с клиентами. Во-вторых, мы предоставляем возможность практики на реальных премиум объектах в Москве и Дубае.

Сегодня, чтобы добиться успеха, недостаточно просто создавать комфортные и привлекательные интерьеры. Необходимо еще иметь личный бренд, быть интересным как человек, правильно презентовать себя. Поэтому у наших студентов также среди наставников есть стилист, эксперт по голосу, диетолог, косметолог, визажист, бизнес терапевт. Все эти специалисты помогают поверить себя, раскрыть свой уникальный талант дизайнера и стать успешным.

Поменялось ли что-то в программе занятий по сравнению с прошлыми годами?

Каждый раз мы стараемся совершенствовать программу. Поэтому всегда предоставляем новые живые лекции, а не записи. Это делает марафон максимально актуальным. Мир дизайна и технологий меняется очень быстро, поэтому нам важно всегда быть в тренде, наша аудитория это очень ценит. Это, кстати, отличает наш марафон от большинства других — здесь много живых эмоций, энергии, которая идет от каждого наставника и куратора, и конечно, только современная и максимально полезная информация.

Расскажите, сколько человек уже прошли марафон?

Более 500 человек со всего мира. И я безумно горжусь успехами каждого!

Каждый марафон мы даем новый объект и стиль. Студенты приходят с разным уровнем, но каждый показывает невероятный рост. На нашем сайте можно посмотреть работы выпускников, например Галины Косариковой, Виктории Молчановой, Екатерины Поповой и других. Многие из них поражают своей смелостью и новизной.

А что ждет выпускников марафона?

Помимо ценных знаний и навыков, наши студенты получают полезные знакомства, ценные подарки и доступ в закрытое мировое сообщество RAD Community. Кроме того, авторы лучших работ могут попасть на дизайн-тур в Санкт-Петербург вместе со мной, бесплатно пройти обучение на онлайн курсе «Стажировка во Франции», «Мастер дизайна интерьера» или «HоReCa. Дизайн кафе, ресторанов и отелей».