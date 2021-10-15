Анонсирован публичный запуск глобального платежного провайдера для компаний из Центральной и Восточной Европы

Киев – 14 октября 2021 – Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 компания планирует обработать платежей на 1 млрд долларов.

Solid был основан в 2016 году выходцами из Genesis – одной из крупнейших продуктовых IT-компаний Центральной и Восточной Европы, продуктами которой пользуются более 200 млн пользователей по всему миру. Команда Solid начала с простого продукта для получения оплаты онлайн и на текущий момент превратилась в целый комплекс сервисов, который помогает компаниям быстро и бесперебойно принимать карточные и альтернативные способы оплаты по всему миру с помощью единой простой интеграции. Сооснователем и руководителем Solid является Юрий Алексеев, ранее он занимал должность финансового директора Genesis и также является сооснователем Joompay.

Solid обрабатывает платежи как с банковских карт, так и с альтернативных платежных методов: платформа работает с PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, Alipay, WeChat Pay, электронными кошельками и другими платежными методами. Компания работает с 40+ банками-эквайерами в Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке и поддерживает более 100 платежных методов в рамках одного сервиса.

Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и командами из Центральной и Восточной Европы, которые строят бизнесы с платной моделью монетизации или основаны на продаже товаров и услуг онлайн, работая на рынках Европы, США, Латинской Америки и Азии.

«Наша цель – помогать предпринимателям и командам из Центральной и Восточной Европы строить выдающиеся интернет-компании по всему миру», – сказал Юрий Алексеев, СЕО и основатель Solid. «В отличие от Stripe и Adyen мы можем предоставить индивидуальный подход и сами имеем опыт запуска глобальных продуктов, поэтому хорошо понимаем, с какими проблемами сталкиваются стартапы».

О Solid

Solid — это финтех-компания, которая помогает бизнесам принимать платежи онлайн по всему миру. Solid обрабатывает платежи как с банковских карт, так и с альтернативных платежных методов: платформа работает с PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, электронными кошельками и другими. Компания работает с 40+ банками-эквайерами в Европе, США, Африке и Латинской Америке и поддерживает более 100 платежных методов в рамках одного сервиса. Помимо приема платежей, Solid предлагает сервисы на основе ML для управления подписками пользователей, предотвращения мошенничества и предотвращения оспаривания платежей. Solid используют более 100 международных компаний, в числе которых Joom, Jiji, BetterMe, Amazing Apps, Headway, Hily и другие. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ​​ «SOLIDGATE».