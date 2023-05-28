Antaisolar и Jinko Technology договорились о глобальном стратегическом сотрудничестве на SNEC 2023

На выставке SNEC 2023 в Шанхае, было подписано соглашение между Jinko Technology и Antaisolar о стратегическом сотрудничестве. Обе стороны договорились о создании глобального стратегического сотрудничества в области экологически чистой энергетики на основе принципов взаимной выгоды, взаимодополняющих преимуществ, совместного использования ресурсов и взаимовыгодного развития. Генеральный директор Antaisolar Хуан Лицинь, и генеральный директор Jinko Technology Ван Хонг, подписали соглашение от имени обеих сторон.

Глобальная индустрия чистой энергетики является высококонкурентной, а развитие чистой энергетики является общей целью для многих стран для достижения энергетического перехода и углеродной нейтральности. Китай создал полную и эффективную цепочку фотоэлектрической промышленности, которая занимает лидирующие позиции в мире. Antaisolar и Jinko Technology — две компании, работающие в фотоэлектрической сфере на протяжении многих лет. С 2022 года они сотрудничают по нескольким отечественным и зарубежным проектам. Заключив соглашение о стратегическом сотрудничестве, они усилят обмены в области проектов, технологий, кадровых талантов и других сферах и выведут свои отношения на новый уровень.

Генеральный директор Antaisolar Хуан Лицинь заявил, что подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с Jinko Technology на SNEC имеет огромное значение. Компания Antaisolar является ведущим поставщиком всей отраслевой цепочки в области фотоэлектрических монтажных систем, которая постоянно стремится к инновациям и прорыву в исследованиях и разработках, и предоставила более 25 ГВт полномасштабных решений, включая солнечные монтажные системы и системы трекинга для клиентов по всему миру. Обе стороны имеют как совпадающие ценности, так и взаимодополняющие профессиональные возможности, технологии и ресурсы. Используя свой опыт реализации проектов и технические преимущества, они будут совместно строить более чистые и низкоуглеродные фотоэлектрические станции и практическими действиями способствовать «Зеленому» росту.

Генеральный директор Jinko Technology Ван Хонг заявил, что сотрудничество с Antaisolar является важным узлом в цепочке индустрии чистой энергетики. Обе стороны продолжат углублять свое сотрудничество, совместно изучать потенциальные возможности, развивать рынок солнечной энергетики, создавать устойчивые, экологически чистые и эффективные возможности производства солнечной энергетики и оборудования по всему миру, содействовать технологическим и бизнес инновациям, и приносить пользу миру с помощью чистой энергетики.

В перспективе Antaisolar и Jinko Technology продолжат сотрудничество на взаимовыгодных условиях на мировом рынке, реализуя беспроигрышную стратегию, предоставляя стабильные, надежные, инновационные и эффективные солнечные решения для клиентов по всему миру, поддерживая создание чистой, низкоуглеродной и безопасной системы, способствуя зеленой и низкоуглеродной трансформации.