АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» внедряет в систему управления применение «зеленых» технологий

Отечественная девелоперская компания «Гарант-Инвест» успешно реализует собственную Стратегию устойчивого развития. Сообщается, что в ее рамках она осуществляет планомерное внедрение в систему управления применение «зеленых» технологий. Также Корпорация нацелена на повышение эффективности экологической деятельности в области девелопмента и РЕдевелопмента собственной коммерческой недвижимости.

ФПК «Гарант-Инвест» заинтересована в том, чтобы процесс закупок для девелоперских проектов и объектов недвижимости оборудования, материалов, инженерных и технических систем с наилучшими экологическими характеристиками и максимальной энергоэффективностью и ресурсосбережением был прозрачным. За это отвечает так называемый Зеленый комитет, деятельность которого основана на лучших мировых практиках. В частности, именно ему отведена функция утверждения проектов, финансируемые посредством выпуска «зеленых» облигаций, на соответствие требованиям Green Bond Principles.