АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» провело общее собрание акционеров по итогам 2021 года.

9 июня 2022 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» провело общее собрание акционеров, рассмотревшее результаты 2021 года и утвердившее Годовой отчет Общества по его итогам,

Одной из важнейших задач АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 году было добиться выхода на свои доковидные показатели и, таким образом, преодолеть последствия коронакризиса. Финансовые и операционные параметры деятельности Компании за 2021 год подтверждают, что данная задача была полностью выполнена.

В 2021 году посещаемость торговых центров, принадлежащих АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» практически восстановилась до уровня 2019 г., составив 36 млн. чел. и увеличившись на 3% относительно 2020 года. Уровень вакантности в ТЦ Компании на 31.12.21 снизился до 2,6% — минимальной величины относительно средних показателей по рынку московской коммерческой недвижимости.

Несмотря на новые волны коронавирусной инфекции, имевшие место в течение 2021 г., оборот торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за прошлый год составил 2,8 млрд. руб., увеличившись на 19% относительно 2020 г. и поднявшись до уровня 2019 года. Рост выручки Компании привел к существенному росту показателя EBITDA. Этот параметр за 2021 г. составил 2,9 млрд. руб. (данная величина учитывает также доходы от финансовых активов) показав рост в 17% относительно показателя предыдущего года. Это самая высокая величина данного параметра за всю историю существования Компании.

Увеличение операционной прибыли Компании компенсировало рост процентной нагрузки (прежде всего, за счет роста ключевой ставки Банка России). Чистая прибыль Компании выросла на 140% относительно финансового результата 2020 года, дойдя до уровня в 401 млн. руб.

Чистые активы Компании выросли на 4%: с 11 010 млн рублей по состоянию на 31.12.20 года до 11 406 млн рублей по состоянию на 31.12.21 года. Рост чистых активов наблюдался и в 2020 году, таким образом, на протяжении всего периода пандемии COVID-19 Компания поддерживала положительную динамику данного параметра.

Полученные АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. операционные и финансовые результаты говорят о его способности генерировать доход даже в условиях сильнейшего экономического стресса, подстраиваясь под быстро меняющиеся внешние обстоятельства и продолжая эффективно управлять собственными средствами в условиях все новых вызовов.

Годовой отчет АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 2021 года доступен по ссылке https://com-real.ru/files/2022-06/our-kn2021.pdf