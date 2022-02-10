АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» публикует свою неаудированную консолидированную отчетность по МСФО за 2021 год

Рост, который продемонстрировали операционные результаты АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. стал возможен благодаря выигрышному расположению ее объектов коммерческой недвижимости, их правильной концепции и профессионализму сотрудников Компании.

В 2021 году посещаемость торговых центров, принадлежащих АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» практически восстановилась до уровня 2019 г., составив 36 млн. чел. и увеличившись на 3% относительно 2020 года.

Уровень вакантности в ТЦ Компании на 31.12.21 снизился до 2,6% — минимальной величины относительно средних показателей по рынку московской коммерческой недвижимости (10% — по данным Cushman&Wakefield и 11,5% — по данным Colliers на конец 2021 г.).

За прошедший год было сдано 10 тыс. кв. м. площадей в ТЦ Компании, подписаны арендные договоры с 42 новыми арендаторами. Основные профили арендаторов, которые заключали договоры аренды и имели потенциал развития в текущей экономической ситуации — это супермаркеты, кафе, аптеки, IT–компании, представители сферы услуг, интернет-магазины и маркетплейсы и в небольшом объеме продавцы товаров категории «одежда и обувь».

Несмотря на новые волны коронавирусной инфекции, имевшие место в течение 2021 г., оборот торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за прошлый год составил почти 2,9 млрд. руб., увеличившись на 19% относительно 2020 г. и поднявшись до уровня 2019 года.

Положительная динамика выручки Компании стала следствием восстановления ее операционных параметров – посещаемости торговых центров и вакантности (последняя по итогам 2021 г. оказалась даже ниже доковидного уровня).

Рост выручки АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на фоне введенного в 2020 – 21 гг. жесткого контроля расходной части привел к существенному росту показателя EBITDA Компании. Данный параметр за 2021 г. составил 2,8 млрд. руб. показав рост в 15% относительно показателя предыдущего года. Это самая высокая величина данного параметра за всю историю существования Компании.

Рост EBITDA явившийся следствием решительных усилий, предпринятых менеджментом Компании по преодолению последствий коронакризиса, привел к снижению показателя Чистый долг/EBITDA в отчетном году до 8,9 (9,5 по итогам 2020 г.).

Высоколиквидные активы ФПК «Гарант-Инвест» (денежные средства и ОФЗ) на конец 2021 г. составили 1,2 млрд. руб. увеличившись почти на 80% относительно конца 2020 г. Улучшение показателя ликвидности Компании стало, прежде всего, результатом восстановления уровня ее арендной выручки.

Следствием увеличения оборота Компании и снижения уровня вакантности в принадлежащих ей объектах коммерческой недвижимости стал рост их справедливой рыночной стоимости. По состоянию на 30.12.21 ее оценка выполнена компаниями JLL, Cushman&Wakefield и CBRE. По их заключению совокупная стоимость принадлежащей Компании коммерческой недвижимости составила 28,3 млрд. руб., увеличившись за прошедший год на 3%.

В декабре 2021 г. ФПК «Гарант-Инвест» получила свою первую награду в сфере ESG: «ESG рэнкинг. За формирование лучшей практики ESG-прозрачности» от рейтингового агентства Эксперт РА. Системная реализация принятой в Компании стратегии устойчивого развития, не только в полной мере соответствует современным трендам, но и повышает интерес инвесторов а также способствует росту их количества в долгосрочной перспективе. Компания уже разместила 2 выпуска зеленых облигаций и готовится к размещению 3-го выпуска для финансирования внедрения используемых ею 62-х зеленых технологий при девелопменте и редевелопменте коммерческой недвижимости.

Полученные АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. операционные и финансовые результаты говорят о его способности генерировать доход даже в условиях сильнейшего экономического стресса, подстраиваясь под быстро меняющиеся внешние обстоятельства и продолжая эффективно управлять собственными средствами в условиях все новых вызовов.