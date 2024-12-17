АО «Транснефть — Сибирь» завершило обновление участка вдоль линии электропередачи в ХМАО

Компания закончила модернизацию воздушной линии электропередачи, которая проходит от Нижневартовска до Кургана и Куйбышева. Длина обновляемого участка составляет 23,5 км и находится в зоне ответственности Сургутского управления. Основной целью этих работ было повышение надежности линейных объектов. Линия электропередачи обеспечивает стабильное электроснабжение для действующих потребителей. Замена опор, изоляторов и проводов проводилась в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта.

В процессе работ был обновлен блок-контейнер пункта контроля и управления, а также установлен автоматический пункт секционирования для бесперебойного электроснабжения. Согласно проектным решениям было установлено 460 железобетонных опор. Провода были заменены на всей протяженности в 23,5 км. Кроме того, были проложены новые высоковольтные кабельные линии длиной 800 м от распределительного устройства нефтеперекачивающей станции №2 «Юган» до ВЛ-10кВ.

Эти мероприятия значительно улучшили надежность электроснабжения оборудования телемеханики, связи и электрохимзащиты на участке нефтепровода, включая объекты узла береговых задвижек на подводном переходе через реку Большой Юган. Все использованные оборудование и материалы произведены в России и соответствуют стандартам безопасности и надежности компании.

Замена участка ВЛ-10кВ проводилась с учетом природоохранного законодательства и требований промышленной безопасности.