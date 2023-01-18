АПЭК присвоило Москве первую строку в рейтинге субъектов Федерации по эффективности управления

Опубликован X ежегодный рейтинг эффективности управления в субъектах Федерации Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) за 2022 год. В конечном итоге первое место в рейтинге заняла Москва. На второе место эксперты поставили Тюменскую область. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО.

По результатам данного исследования в 2022 году отмечается некоторое снижение общей эффективности управления в регионах. Наибольшее снижение эффективности отмечается в социальном и финансово-экономическом блоке, при том, что в политико-управленческом блоке отмечается лишь незначительное снижение управленческой эффективности.

Рейтинг составили Ростислав Туровский и Дмитрий Орлов.

Так, был произведён сбор различных данных, включая и данные региональных бюджетов и статистика.

В рейтинге эффективность деятельности региональной исполнительной власти и главы субъекта оценивается раздельно по трём ключевым параметрам.