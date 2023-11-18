Apollo Hospitals празднует 25 годовщину первой в Индии программы по трансплантации печени

Apollo, самый крупный интегрированный поставщик в области здравоохранения в мире, выполнил 25-летнюю программу по трансплантации печени в Индии, проведя более, чем 4300 операций по трансплантации печени, включая 515 детей из более, чем 50 стран мира. Сегодня Apollo проводит свыше 1600 трансплантаций солидных органов в год. С учетом 90 % уровня успешных исходов, программа трансплантации печени Apollo Liver является синонимом качества и надежды для пациентов со всего света.

(Left to right)) Dr. Sanjay Kandaswamy (India’s first LT patient who is now a doctor), Dr. Anupam Sibal, Ms. Dimple Kapadia, Baby Prisha with her parent, Mr. Shivakumar Pattabhiraman, Dr. Neerav Goyal

Д-р Прита Редди (Preetha Reddy), заместитель председателя Apollo Hospitals Group, сказала: «В Apollo мы стремимся к тому, чтобы никто из пациентов не погиб из-за недостатка в доступе к трансплантации. Мы сосредоточены на создании высококлассных центров трансплантации, которыми руководят уважаемые врачи. Мы стремимся использовать наш опыт для помощи нуждающимся в трансплантации по всему миру».

Д-р Анупам Сибал (Anupam Sibal), директор по медицинским вопросам и старший гастроэнтеролог-педиатр, сказал: «За последние 25 лет программа трансплантации печени в Apollo Institutes достигла существенной отметки, даря надежду пациентам с заболеваниями печени в терминальной стадии. Санджай Кандасами (Sanjay Kandasamy), первый человек, которому пересадили печень в Индии, сейчас успешный врач, и это символ надежды для тех, у кого её уже нет. Успешные истории наших пациентов вдохновили нас на создание самой передовой экосистемы трансплантации, позволяющей выполнять комплексные трансплантации, такие как несовместимые по группе крови, одновременные трансплантации почек и печени, а также трансплантации у младенцев весом всего 4 кг».

Д-р Неерав Гойал (Neerav Goyal,), старший консультант Liver Transplants сказал: «Демонстрируя впечатляющий уровень успешных исходов в 90 %, программа трансплантации печени Apollo воплощает в себе неуклонное стремление, служащее символом надежды для пациентов с печеночной недостаточностью. Мы намерены расширять наши программы, давая еще больше шансов на более здоровую жизнь.

Программа трансплантации Apollo Transplant является одной из крупнейших и наиболее исчерпывающих программ в мире, занимающихся широким спектром заболеваний печени и почек, трансплантацией печени и почек, легких и сердца, проводящей операции по трансплантации кишечника, поджелудочной железы и ЖКТ, а также услуги по трансплантации стопы.