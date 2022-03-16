Archipelago расширяет свой портфель на Кубе с открытием нового отеля

Крупнейшая независимая группа компаний по управлению отелями в Юго-Восточной Азии Archipelago объявила о расширении своего портфеля на Кубе с открытием отеля GRAND ASTON La Habana на 600 номеров. Этот городской оазис, возвышающийся над эспланадой Малекон, идеально расположен в оживленном центральном коммерческом районе Ведадо рядом с офисами, магазинами, ресторанами и развлекательными объектами. Ведадо — это не только деловой центр, но и сосредоточение ночной жизни с такими клубами как La Zorra y elCuervo, Yellow Submarine и CabaretParisien, обеспечивающими высокое качество развлечений.

GRAND ASTON La Habana выводит современную жизнь на новый уровень, демонстрируя уникальную архитектуру, номера со свежим дизайном, эклектичный ресторан, вдохновляющие помещения для проведения мероприятий и прекрасный оздоровительный комплекс с круглосуточным фитнес-центром и потрясающим 56-метровым плавательным бассейном с видом на сверкающие воды залива Гаваны. Благодаря инновационному дизайну оформление интерьера представляет собой идеальное сочетание гаванского стиля 1930-х годов и азиатской изысканности, типичной для GRAND ASTON.

Для омоложения и релаксации в оздоровительном центре отеля Wellness Center by Spa Ubud предлагаются экзотические азиатские лечебные процедуры. Это единственный в городе оздоровительный центр, предлагающий массаж с использованием оригинальных балийских методик. Это также единственный отель в столице с собственным филиалом банка на своей территории (BFI). «Мы с радостью открываем отель, который станет настоящей иконой гостиничного бизнеса Гаваны. Отель с самым смелым дизайном готов приветствовать гостей, желающих насладиться сочетанием азиатского и кубинского гостеприимства в фантастическом месте», — заявил президент и генеральный директор компании Archipelago Джон Флад (John Flood).