Archipelago расширяет свой портфель на Кубе с открытием нового отеля

Мир
16 марта 2022

Крупнейшая независимая группа компаний по управлению отелями в Юго-Восточной Азии Archipelago объявила о расширении своего портфеля на Кубе с открытием отеля GRAND ASTON La Habana на 600 номеров. Этот городской оазис, возвышающийся над эспланадой Малекон, идеально расположен в оживленном центральном коммерческом районе Ведадо рядом с офисами, магазинами, ресторанами и развлекательными объектами. Ведадо — это не только деловой центр, но и сосредоточение ночной жизни с такими клубами как La Zorra y elCuervo, Yellow Submarine и CabaretParisien, обеспечивающими высокое качество развлечений.

GRAND ASTON La Habana выводит современную жизнь на новый уровень, демонстрируя уникальную архитектуру, номера со свежим дизайном, эклектичный ресторан, вдохновляющие помещения для проведения мероприятий и прекрасный оздоровительный комплекс с круглосуточным фитнес-центром и потрясающим 56-метровым плавательным бассейном с видом на сверкающие воды залива Гаваны. Благодаря инновационному дизайну оформление интерьера представляет собой идеальное сочетание гаванского стиля 1930-х годов и азиатской изысканности, типичной для GRAND ASTON.

Для омоложения и релаксации в оздоровительном центре отеля Wellness Center by Spa Ubud предлагаются экзотические азиатские лечебные процедуры. Это единственный в городе оздоровительный центр, предлагающий массаж с использованием оригинальных балийских методик. Это также единственный отель в столице с собственным филиалом банка на своей территории (BFI). «Мы с радостью открываем отель, который станет настоящей иконой гостиничного бизнеса Гаваны. Отель с самым смелым дизайном готов приветствовать гостей, желающих насладиться сочетанием азиатского и кубинского гостеприимства в фантастическом месте», — заявил президент и генеральный директор компании Archipelago Джон Флад (John Flood).

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

На сайте бизнес-отзывы.рф можно написать отзыв о любой российской компании

Экономика

Моторное масло TANECO Premium Ultra Synth обеспечивает высокий показатель топливной экономии

Мир

Интеллектуальное решение для проверки линий электропередачи 2.0 анонсировала Huawei

Общество

Приложение для родительского контроля – Kids360