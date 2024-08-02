Arctech стал лидером среди поставщиков солнечных трекеров, достигнув 2-значного роста    

Arctech, ведущий мировой поставщик решений для отслеживания положения солнца, систем крепления солнечных панелей и BIPV-решений (систем интеграции солнечных панелей со зданием), стал единственной компанией из пяти ведущих мировых поставщиков солнечных трекеров, достигшей темпов годового роста в 131 %, согласно отчету о глобальной доле рынка трекеров положения солнца для фотоэлектрических панелей за 2024 год, опубликованному Wood Mackenzie. Этот успех можно объяснить перспективными стратегиями глобализации и локализации компании Arctech, предусматривающими в числе прочего создание местных производственных баз в Индии и на Ближнем Востоке для поддержки реализации проектов в области солнечной энергетики в соответствующих регионах и за их пределами.

По доле рынка Arctech занимает 1-е место в Индии с впечатляющей долей в 45 %, значительно опережая других поставщиков. Кроме того, компания заняла значительную долю рынка в 21 % в Ближневосточном регионе с портфелем проектов, превысившим 10 ГВт. Между тем, Arctech на протяжении уже ряда лет сохраняет положение ведущего поставщика солнечных трекеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка в 36 % в 2023 году. Доминирование компании распространяется и на быстро растущие рынки Центральной Азии, например Узбекистан. Одним из ключевых факторов успеха Arctech является ее широко известные системы слежения за положением солнца, которые отличаются хорошими возможностями адаптации под различные топографические и экономические условия. Благодаря стратегическому видению долгосрочной перспективы, ориентированному на ранний выход на рынки с высоким потенциалом, Arctech заложила прочную основу для устойчивого будущего роста на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2023 году компания Arctech реализовала стратегию локализации, ориентированную специально на рынки Ближнего Востока и Юго-Западной Европы, успешно выйдя на быстро развивающийся среднеевропейский рынок и хорошо развитый рынок Юго-Западной Европы. Примечательно, что компания достигла значительных показателей, только в 2023 году заключив контракты на реализацию в Европе проектов в области солнечной энергетики суммарной мощностью почти 350 МВт.

Кроме того, благодаря опыту успешного осуществления крупных проектов масштаба энергосетей общего пользования, например проекта мощностью 365 МВт в Мексике, а также предложению решений для конкретных регионов и надежным стратегиям локализации, компания Arctech входит в пятерку основных поставщиков солнечных трекеров в Латинской Америке.